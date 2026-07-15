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台韓戰3名新科亞運國手聯手完封韓國　中華隊奪季軍

▲中華隊許庭綸。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊許庭綸。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台中報導

2026年第一屆四國菁英棒球對抗賽15日午場進行季軍戰，中華隊由新科亞運國手郭子銓、林佾葳與王宇傑聯手完封韓國隊，最終以1比0獲勝，拿下季軍。

中華隊預賽吞下3連敗，期間曾不敵韓國隊，此役則在投手戰中扳回一城。郭子銓先發4局，被敲2支安打，送出6次三振、1次保送；林佾葳中繼3.2局，僅被敲1支安打，另有1次保送、2次三振；王宇傑後援1.1局，被敲2支安打，送出1次三振，沒有失分。

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中華隊3局上由許庭綸敲安開啟攻勢，蔡琞傑、汪家毅接連獲得保送形成滿壘，隨後靠對方暴投攻下全場唯一分數。

韓國隊8局下展開反攻，李旼俊敲安後盜上二壘，姜旼佑再補上安打，李旼俊企圖從二壘直闖本壘。關鍵時刻，味全龍新秀曾聖安從右外野送出精準長傳，在本壘前完成阻殺，擋下追平分，中華隊最終以1分差險勝。

▲中華隊郭子銓。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊郭子銓。（圖／中華棒協提供）

先發投手郭子銓表現不俗，3名投手聯手完封。中華隊總教練湯登凱表示，「今天季軍戰安排符合亞運正選資格、年齡也符合的投手出賽，投手壓制力不錯，打擊表現則稍嫌不足，有幾顆球打得很強勁，但都被接到。」

中華隊全場留下12個殘壘，多次錯失得點圈機會。湯登凱坦言，「就差臨門一腳，得點圈有人時若能建功，比分就能拉開，其實今天我們的得分機會比對方多。」

談到曾聖安關鍵長傳阻殺，湯登凱稱讚，「是很有水準的傳球，不愧是職業選手，臂力和守備能力都展現出來了。」

透過本次邀請賽觀察U23培訓隊，湯登凱表示，「野手方面收穫滿大，大學生投手仍需要磨練。今天出賽的亞運正選投手年紀也不大，但穩定度明顯比較好；大學生投手方面，還需要持續觀察。」

▲中華隊林佾葳。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊林佾葳。（圖／中華棒協提供）

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