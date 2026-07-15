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一年兩度披中華隊戰袍　陳晨威：一切服從國家命令

▲曾家輝、陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿外野手陳晨威入選2026年名古屋亞運棒球中華隊24人名單，將繼年初經典賽後，今年二度披上國家隊戰袍。身兼新手爸爸與球隊主力的他坦言，今年一次參與兩項國際賽是職業生涯首見，但仍會全力以赴，盼替台灣再添一面金牌。 再度入選國家隊，陳晨苦威笑稱自己「最沒有選擇權，一切服從國家這邊的命令。」

他表示，今年首度在同一年連續參加經典賽與亞運，雖然是從未有過的經驗，但既然獲得徵召，就會全力配合，「還是會盡全力為國家爭取更好的成績。」

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陳晨威直言，這次中華隊陣容相當堅強，整體實力甚至讓他聯想到年初的經典賽國家隊，「現在跟投手群都接近像經典賽這樣子，所以滿有機會在亞運替台灣拿下金牌。」

台灣上一次在亞運棒球項目奪金已是2006年杜哈亞運，睽違20年再次挑戰金牌，陳晨威充滿期待，「希望能打出更好的成績，說真的，這次陣容連我自己都覺得蠻驚奇的。」

由於亞運將在9月舉行，屆時正值中職下半季爭冠關鍵期，陳晨威坦言，各隊主力球員離隊勢必造成影響，但現階段最重要的仍是先幫助桃猿搶下更多勝利。

「先不要去想九月戰績會怎麼樣。」陳晨威表示，距離亞運還有兩個月時間，希望能在赴國家隊報到前，盡可能維持最佳狀態，幫助球隊穩定前進，也期待屆時洋將補強能填補戰力空缺。 除了備戰亞運與球季，陳晨威最近還多了一個全新身分「新手爸爸」。

談到體能調節，他認為是現階段最大課題。 「現在半夜固定時間就得起床餵奶。」陳晨威透露，小朋友剛離開月子中心，夫妻倆正式展開育兒生活，「這是完全沒有經驗的事情，所以很難判斷會讓自己的身體變成怎麼樣，只能能休則休、能睡則睡。」

首次當爸爸，讓陳晨威感觸良多，他笑說：「這是人生新體驗，也是可能經歷一次就不想再體驗。」隨後又立刻改口，「很辛苦啦，當了爸爸才知道爸爸真的很辛苦。」

關鍵字： 陳晨威亞運中華隊樂天桃猿新手爸爸

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