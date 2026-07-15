登貝萊也難逃魔咒　金球獎得主奪冠仍是「不可能任務」

▲登貝萊也逃不過「金球獎魔咒」，隨法國在本屆世足4強戰落寞出局。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

法國隊想要連續3屆挺進世界盃冠軍賽的壯志，10日在4強戰正式宣告夢碎！儘管陣中擁有新科金球獎得主登貝萊（Ousmane Dembélé）坐鎮，但高盧雄雞最終仍不敵強敵西班牙，無緣爭冠。這也代表籠罩世界盃長達68年的「金球獎魔咒」持續發威，至今仍沒有任何一位現任金球獎得主，能順利率領國家隊問鼎世界之巔。

自《法國足球》雜誌於1956年創立金球獎（Ballon d’Or）以來，這項足壇最高個人榮譽卻彷彿成了世界盃的「奪冠絕緣體」。根據歷史數據統計，過去曾有6位現任金球獎得主隨隊殺入決賽，但最終全數鎩羽而歸，無人能打破這項難堪紀錄。

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上屆2022年卡達世界盃，原本被認為是最有機會破咒的一屆。若賽事照慣例在夏天舉行，當時的球王梅西（Lionel Messi）身為2021年得主，極可能直接撞上魔咒；但因卡達氣候因素賽事延至11月，金球獎頭銜已由2022年得主本澤馬（Karim Benzema）接手。

沒想到本澤馬最終因傷退賽，法國隊也僅以亞軍作收，而梅西反倒因為這場「時間差」陰錯陽差地躲過詛咒，成功高舉大力神盃，寫下傳奇一頁。

本屆世界盃，破咒重任交到了登貝萊手中。他在本屆賽事火力全開，出賽7場狂轟5球，其中在對陣挪威之戰，更僅用32分鐘就上演瘋狂「帽子戲法」，展現新科金球獎得主的絕對主宰力。

只可惜在關鍵4強戰，登貝萊遭到西班牙防線徹底封鎖，無法帶領球隊更進一步。即便法國隊後續還有季軍戰可爭取進球數，但對於登貝萊而言，這道高懸超過半世紀的「金球獎魔咒」高牆，終究還是沒能在他手中被推倒。