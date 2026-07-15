曾與李灝宇並肩作戰　韓國混血瓊斯轉戰紅襪有望聯手鄭宗哲

▲瓊斯（Jahmai Jones）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

紅襪利用明星賽期間補強右打戰力，向老虎交易來外野手瓊斯（Jahmai Jones），希望藉由芬威球場有利打者發揮的環境，幫助他找回昔日身手，也為目前左打居多的外野陣容增添更多調度彈性。

現年28歲的瓊斯兼具速度與長打能力，也可勝任外野多個位置。值得一提的是，他過去效力老虎期間與台灣好手李灝宇交情不錯，兩人在球隊培養出好默契，讓不少台灣球迷對他並不陌生。如今轉戰紅襪後，他也將與台灣旅美內野手鄭宗哲成為隊友。

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雖然瓊斯本季表現不如預期，57場出賽打擊率僅1成37，累計2支二壘安打、2發全壘打、7分打點、10次保送，並於7月9日遭指定讓渡（DFA），但紅襪看中的正是他右打身分以及面對左投的威脅。

回顧2025年球季，瓊斯是老虎闖進季後賽的重要輪替球員之一，72場出賽繳出2成87打擊率，敲出11支二壘安打、1支三壘安打、7發全壘打、23分打點，OPS高達0.937，是球隊重要的板凳戰力。

目前紅襪外野與指定打擊位置以杜倫（Jarren Duran）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）及吉田正尚（Masataka Yoshida）等左打為主，因此右打的瓊斯有望在面對左投先發時獲得更多上場機會。至於本季對左投依舊火力十足的阿布瑞尤，預計維持固定先發。