運動雲

>

富邦、台鋼亞運支援零　曾總：既成事實無需爭論對錯，我們全力配合

▲▼ 曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

2026年名古屋亞運棒球中華隊24人名單日前公布，樂天桃猿由外野手陳晨威入選。中職六隊最終僅有5名球員入選，且富邦悍將、台鋼雄鷹都未有人選，引發外界熱議。樂天總教練曾豪駒今天受訪時表示，名單既然已經確定，現在再爭論對錯已沒有意義，球隊現階段就是全力配合。

談到這次亞運徵召引發的討論，包括原本徵詢的富邦悍將戴培峰、台鋼雄鷹曾子祐最後都在母球團出手協調後未入列。曾豪駒表示，「其實既成事實就不用再去爭執對與錯。」他認為，每一次國際賽的目標都是爭取最好成績，至於該以什麼模式組隊，則取決於主辦單位與相關單位的規劃，「現在名單出來，我們就是盡力配合。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾豪駒過去擔任12強、經典賽國家隊教練，對於組隊難度深有感觸。他坦言，除了戰力考量之外，各球團的配合程度、整體協調等因素都必須納入評估，「這中間當然都很辛苦，但前提都是為了國際賽拿到好成績。國際賽有好的成績，一定會帶動國內棒球發展。」

他也提到，許多球員從小就懷抱穿上中華隊球衣的夢想，「我相信每一位選手，從小到大都非常希望能為國家貢獻。」既然隊伍已經組成，接下來就是全力完成賽事。

陳晨威確定入選後，曾有意與棒協再進一步溝通，曾豪駒苦笑回應，各方當然都有討論，但最後仍尊重中華隊教練團的評估與決定。

至於外界近期再度討論亞運應歸類為一級或二級國際賽，曾豪駒則認為，這並非教練團能夠決定的事項，「權利還是在棒協、聯盟，以及運動部、體育署等單位。」他表示，若現行制度真的存在問題，或許可以等亞運結束後，再由相關單位共同討論是否調整制度，找出對台灣棒球更有利的方案。

陳晨威將於球季尾聲離隊投入亞運，勢必影響桃猿下半季戰力。對此，曾豪駒坦言，不只是陳晨威，只要各隊有主力球員被徵召，多少都會受到衝擊，「我們只能想辦法在現有陣容下，去爭取最好的成績，這是我們的責任，也是義務。」

上一屆杭州亞運，樂天同樣有主力林立被徵召，甚至後面比賽遇到腦震盪，最後還是參賽。曾總直言，「政策就是這樣，我們就是配合政策。」

關鍵字： 亞運陳晨威曾豪駒中華隊樂天桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

Minnie爸初見練習生宿舍　傻眼：我女兒要住在這？

熱門新聞

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

2世界盃驚現「時空旅人」？

3姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

4奪冠熱門法國慘敗　西班牙進冠軍戰

5詹皇將從騎士、熱火、七六人3選1加盟

最新新聞

1再披中華隊戰袍 陳晨威:服從國家命令

2手機狂響才知入選亞運　郭子銓：很不簡單

3亞運國手聯手完封韓國　中華隊奪四國賽季軍

4金球獎得主　世足奪冠魔咒持續

5富邦、台鋼亞運支援零　曾豪駒：既成事實

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

【多慧超誠實】粉絲說跟她同年　問「我看起來很老嗎？」她秒點頭XD

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

【恐怖對峙畫面】美籍男涉殺音樂教室老闆　警連開4槍制伏

【眼裡只有郵差叔叔】小狗見郵差超開心　超萌小跳步收信融化網友

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

【噴飛20公尺】台東女遭機車高速撞擊！ 倒地重傷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366