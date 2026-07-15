富邦、台鋼亞運支援零　曾總：既成事實無需爭論對錯，我們全力配合

▲ 曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

2026年名古屋亞運棒球中華隊24人名單日前公布，樂天桃猿由外野手陳晨威入選。中職六隊最終僅有5名球員入選，且富邦悍將、台鋼雄鷹都未有人選，引發外界熱議。樂天總教練曾豪駒今天受訪時表示，名單既然已經確定，現在再爭論對錯已沒有意義，球隊現階段就是全力配合。

談到這次亞運徵召引發的討論，包括原本徵詢的富邦悍將戴培峰、台鋼雄鷹曾子祐最後都在母球團出手協調後未入列。曾豪駒表示，「其實既成事實就不用再去爭執對與錯。」他認為，每一次國際賽的目標都是爭取最好成績，至於該以什麼模式組隊，則取決於主辦單位與相關單位的規劃，「現在名單出來，我們就是盡力配合。」

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曾豪駒過去擔任12強、經典賽國家隊教練，對於組隊難度深有感觸。他坦言，除了戰力考量之外，各球團的配合程度、整體協調等因素都必須納入評估，「這中間當然都很辛苦，但前提都是為了國際賽拿到好成績。國際賽有好的成績，一定會帶動國內棒球發展。」

他也提到，許多球員從小就懷抱穿上中華隊球衣的夢想，「我相信每一位選手，從小到大都非常希望能為國家貢獻。」既然隊伍已經組成，接下來就是全力完成賽事。

陳晨威確定入選後，曾有意與棒協再進一步溝通，曾豪駒苦笑回應，各方當然都有討論，但最後仍尊重中華隊教練團的評估與決定。

至於外界近期再度討論亞運應歸類為一級或二級國際賽，曾豪駒則認為，這並非教練團能夠決定的事項，「權利還是在棒協、聯盟，以及運動部、體育署等單位。」他表示，若現行制度真的存在問題，或許可以等亞運結束後，再由相關單位共同討論是否調整制度，找出對台灣棒球更有利的方案。

陳晨威將於球季尾聲離隊投入亞運，勢必影響桃猿下半季戰力。對此，曾豪駒坦言，不只是陳晨威，只要各隊有主力球員被徵召，多少都會受到衝擊，「我們只能想辦法在現有陣容下，去爭取最好的成績，這是我們的責任，也是義務。」

上一屆杭州亞運，樂天同樣有主力林立被徵召，甚至後面比賽遇到腦震盪，最後還是參賽。曾總直言，「政策就是這樣，我們就是配合政策。」