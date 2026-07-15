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朱承洋恐提前報銷！曾豪駒坦言已做好最壞打算

▲▼ 曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

▲曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿投手朱承洋日前在比賽中扭傷右腳踝，球團目前仍在等待醫院完整檢查報告，不過總教練曾豪駒今天受訪時坦言，球隊已經做好最壞打算，甚至不排除朱承洋本季提前報銷的可能性。

朱承洋是在8日新莊球場對富邦悍將之戰，9局下半補位一壘時不慎右腳踝「翻船」，儘管仍忍痛抓下最後一個出局數結束比賽，但他隨即痛苦倒地，最後被擔架抬離球場。球團也在12日將他下放二軍。

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曾豪駒表示，目前仍在等待醫院的檢查報告，整體狀況都還在評估當中，「是否會有最壞的打算，像是今年球季就沒有辦法再回來，這部分還要等完整報告，以及醫師評估之後，才能做最後確認。」

談到朱承洋的傷勢，曾豪駒坦言，球隊確實已做好壞情況打算，「現在都還在評估當中，但還是有最壞的一個評估，所以這部分還是要等防護員跟醫生最後確認。」

是否需要接受手術，曾豪駒並未排除可能性，「這也有可能，但還是要看嚴重程度到底到哪裡。」他進一步透露，朱承洋不僅韌帶受傷，也有傷及骨頭，詳細情況仍待後續檢查結果出爐。

朱承洋缺陣期間，樂天牛棚布局將有所調整。曾豪駒表示，目前終結者角色將由陳冠宇暫代，希望他能扛起最後一道防線，「至於七、八局的投手，我們就是想辦法，每個人把自己的狀況呈現出來。」

關鍵字： 朱承洋樂天桃猿曾豪駒腳踝傷陳冠宇

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