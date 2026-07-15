世足決賽變超級盃？瑪丹娜、BTS夢幻陣容空降　「超時中場秀」引爆爭議

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽進入倒數階段，全球足壇最高殿堂的冠軍戰，預計將於台灣時間7月20日在紐約紐澤西體育場震撼登場。為了將商業效益推向巔峰，FIFA國際足總傳出將破天荒引進宛如NFL「超級盃」的中場秀表演。然而，根據英媒爆料，這場星光熠熠的演出恐導致中場休息時間大幅拉長至30分鐘，公然挑戰足球競技規則，引發外界強烈抨擊FIFA「商業掛帥、無視專業」。

根據《BBC》、《電訊報》及《The Athletic》等多家權威媒體報導，本次世足決賽的中場秀陣容堪稱「史詩級」夢幻名單，傳出將由流行天后瑪丹娜（Madonna）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）、全球偶像BTS防彈少年團以及小賈斯汀（Justin Bieber）共同領銜主秀，並由酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）親自操刀策劃。

儘管演出陣容極度豪華，但卻引發足球界的集體反彈。依照國際足球協會理事會（IFAB）現行規則，足球比賽中場休息「不得超過15分鐘」。但由於中場秀需在草皮上緊急搭建、拆除大型舞台，即便表演縮減至11分鐘，整體休息時間仍預估將拉長至20到30分鐘。消息人士指出，儘管FIFA試圖控制在20分鐘內，但轉播單位已做好「休息半小時」的備案準備。

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事實上，這並非FIFA首度為了商業利益帶頭「破壞規矩」。2025年俱樂部世界盃決賽就曾因中場秀讓休息時間長達24分鐘；先前美洲盃決賽也曾因夏奇拉演出，讓球員在場下乾等26分鐘。加上本屆世足增設的「喝水時間」，頻頻被球迷酸是為了安插廣告的「商業暫停」，如今決賽又為了娛樂表演公然違規，讓「足球不再純粹」的質疑聲浪達到頂點。

除了爭議不斷的中場秀，FIFA也宣布決賽開踢前90分鐘將舉行盛大閉幕式，卡司同樣驚人，包括義大利歌后蘿拉普西妮（Laura Pausini）、羅比威廉斯（Robbie Williams）以及超人氣網紅IShowSpeed都將現身，好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）更將特別客串。

開賽國歌則由奧斯卡、葛萊美大滿貫得主珍妮佛哈德森（Jennifer Hudson）獻唱。這場史上「最吸金」的世足決賽，究竟是體育盛事還是綜藝大秀，將成為球賽之外的重要焦點所在。

▲本屆世足冠軍賽「中場秀」引發超時熱議討論。（圖／達志影像／美聯社）