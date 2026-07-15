運動雲

>

因王彥程更了解韓職！王宇傑首披亞運戰袍　旅外日、韓都關注

▲王宇傑。（圖／中華棒協提供）

▲王宇傑。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣電力23歲投手王宇傑首度入選亞運中華隊，過去曾獲日、韓職球團關注。他坦言，原本對韓職並不熟悉，不過隨著韓職今年啟動亞洲外援制度，加上王彥程赴韓發展，自己也逐漸增加了解，「日本、韓國如果有機會，都願意考慮看看。」

王宇傑從台東體中畢業後，於2021年加入台電。前年隨台灣培訓隊赴美交流時，曾獲美國大學提出獎學金邀請，去年底也收到日職西武獅報價。今年韓職開放亞洲外援制度後，樂天巨人5月派出特別顧問高津臣吾與球探赴高雄觀察他的投球，讓他的旅外可能性再度受到關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到韓職，王宇傑表示，前年曾聽聞韓國球團對他有興趣，但當時自己對韓職幾乎不了解，甚至還曾詢問學長。到了今年，透過王彥程等台灣球員赴韓發展，以及相關比賽影片與報導，他對韓職有了更多認識，「現在日本、韓國都會看，最後再決定。」

王宇傑先前收到日職西武隊報價時，曾與家人討論，最後選擇暫時留在台電。他表示，當時對自己能否在海外站穩腳步沒有十足信心，因此希望先取得台電正式職員資格，再利用留職停薪制度挑戰職棒。依照台電規定，取得正職後可申請留職停薪，最多以3年時間赴外發展。

進入台電後，王宇傑最快球速從143、144公里提升至約150公里。他主要透過觀看美職投手影片，自行研究投球機制，再搭配重量訓練調整細節。心態方面，他笑說自己剛進台電時也會緊張，但經過多次「震撼教育」後逐漸習慣，如今站上投手丘較能保持平常心。

王宇傑高中原本以野手為主，直到高三才正式轉任投手。他笑稱，當時是因為「打不好」才被教練要求改練投手，如今不僅球速突破150公里，也首度入選亞運代表隊。談到入選心情，他表示，「第一次，很開心。」從亞錦賽到亞運，在站上國際賽殿堂挑戰自己。

關鍵字： 王宇傑亞運台電旅外日韓職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

Minnie爸初見練習生宿舍　傻眼：我女兒要住在這？

熱門新聞

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

2世界盃驚現「時空旅人」？

3姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

4奪冠熱門法國慘敗　西班牙進冠軍戰

5詹皇將從騎士、熱火、七六人3選1加盟

最新新聞

1再披中華隊戰袍 陳晨威:服從國家命令

2手機狂響才知入選亞運　郭子銓：很不簡單

3亞運國手聯手完封韓國　中華隊奪四國賽季軍

4金球獎得主　世足奪冠魔咒持續

5富邦、台鋼亞運支援零　曾豪駒：既成事實

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

【多慧超誠實】粉絲說跟她同年　問「我看起來很老嗎？」她秒點頭XD

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

【恐怖對峙畫面】美籍男涉殺音樂教室老闆　警連開4槍制伏

【眼裡只有郵差叔叔】小狗見郵差超開心　超萌小跳步收信融化網友

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

【噴飛20公尺】台東女遭機車高速撞擊！ 倒地重傷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366