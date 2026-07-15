因王彥程更了解韓職！王宇傑首披亞運戰袍　旅外日、韓都關注

▲王宇傑。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣電力23歲投手王宇傑首度入選亞運中華隊，過去曾獲日、韓職球團關注。他坦言，原本對韓職並不熟悉，不過隨著韓職今年啟動亞洲外援制度，加上王彥程赴韓發展，自己也逐漸增加了解，「日本、韓國如果有機會，都願意考慮看看。」

王宇傑從台東體中畢業後，於2021年加入台電。前年隨台灣培訓隊赴美交流時，曾獲美國大學提出獎學金邀請，去年底也收到日職西武獅報價。今年韓職開放亞洲外援制度後，樂天巨人5月派出特別顧問高津臣吾與球探赴高雄觀察他的投球，讓他的旅外可能性再度受到關注。

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談到韓職，王宇傑表示，前年曾聽聞韓國球團對他有興趣，但當時自己對韓職幾乎不了解，甚至還曾詢問學長。到了今年，透過王彥程等台灣球員赴韓發展，以及相關比賽影片與報導，他對韓職有了更多認識，「現在日本、韓國都會看，最後再決定。」

王宇傑先前收到日職西武隊報價時，曾與家人討論，最後選擇暫時留在台電。他表示，當時對自己能否在海外站穩腳步沒有十足信心，因此希望先取得台電正式職員資格，再利用留職停薪制度挑戰職棒。依照台電規定，取得正職後可申請留職停薪，最多以3年時間赴外發展。

進入台電後，王宇傑最快球速從143、144公里提升至約150公里。他主要透過觀看美職投手影片，自行研究投球機制，再搭配重量訓練調整細節。心態方面，他笑說自己剛進台電時也會緊張，但經過多次「震撼教育」後逐漸習慣，如今站上投手丘較能保持平常心。

王宇傑高中原本以野手為主，直到高三才正式轉任投手。他笑稱，當時是因為「打不好」才被教練要求改練投手，如今不僅球速突破150公里，也首度入選亞運代表隊。談到入選心情，他表示，「第一次，很開心。」從亞錦賽到亞運，在站上國際賽殿堂挑戰自己。