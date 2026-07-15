好慘！「麟榤配」連5站一輪遊　日本賽無緣16強

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤近期連5站一輪遊。（圖／Badminton Photo提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球男雙新組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤，今日在BWF超級750系列日本羽球公開賽首輪登場。面對世界排名第7的印尼強敵古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）與伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani），雙方激戰3局，麟榤配最終以18比21、21比17、16比21吞敗，遺憾止步首輪，這也是兩人近期連續第4站遭遇「一輪遊」低潮。

目前世界排名第13位的王齊麟與邱相榤，自合拍以來備受期待，，本次也攜手入選9月名古屋亞運國手名單。但近期兩人狀態陷入瓶頸，自全英公開賽後始終未能突破首輪關卡。今日碰上過去交手紀錄1勝1敗的印尼組合，麟榤配開賽顯得有些慢熱，一度陷入2比8的大幅落後。

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儘管開局不利，但王齊麟與邱相榤隨即展現韌性，趁著對手失誤增多展開反擊，在技術暫停後連掃4分緊咬比重，可惜首局末段仍未能完成逆轉，以18比21先丟一盤。

次局麟榤配重整旗鼓，找回進攻節奏，在取得10比6領先後一路壓制對手，順利以21比17扳回一城，也將比賽拖入關鍵決勝局。

進入決勝局，雙方陷入白熱化的拉鋸戰，在技術暫停前比分始終緊咬。不料換邊之後，麟榤配場上節奏突然斷電，陷入連續失分的嚴重亂流，最終以16比21敗下陣來，無緣挺進16強，仍需持續尋求合拍後的戰績突破。

在其他台將戰況方面，女單好手邱品蒨今日對陣泰國名將李美妙（Pornpawee Chochuwong），最終以14比21、16比21敗北，同樣無緣晉級下一輪。