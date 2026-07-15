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三獅軍團新王是他？　前國腳點名貝林漢姆接替凱恩當隊長

▲英格蘭貝林漢姆、挪威哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭貝林漢姆被看好是下任「三獅軍團」隊長熱門人選。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

英格蘭「三獅軍團」的下一任新隊長究竟是誰？隨著神鋒凱恩（Harry Kane）逐漸步入職業生涯後期，隊長袖標的接班人選已成足壇熱議焦點。前阿斯頓維拉名將阿邦拉霍（Gabriel Agbonlahor）近日公開放話，直言貝林漢姆（Jude Bellingham）就是接任隊長的不二人選，甚至認為他的賽場影響力已直追傳奇球星齊達內（Zinedine Zidane）。

本屆世界盃，年僅23歲的貝林厄姆展現出一夫當關的頂尖實力，不僅帶領球隊闖入4強，他在場上展現出的超齡領袖氣質，更讓無數評論員折服。儘管外界不少聲音認為阿森納中場大將賴斯（Declan Rice）是接班熱門，但阿邦拉霍在接受《TalkSPORT》訪問時，斬釘截鐵地否定了這個說法。

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「別搞混了，下一任英格蘭隊長絕對是貝林漢姆！」阿邦拉霍表示，「很多人在談論賴斯，但對我來說，凱恩之後的隊長只會是貝林漢姆，這根本無需多言，完全不用猶豫。」

談到貝林漢姆遠超年齡的沉穩氣場，阿邦拉霍更是讚不絕口，「他在場上的舉手投足都讓我想起齊達內，現在是他領著整支球隊在前進，他是不折不扣的世界級球星。不只是場上表現，場下接受採訪時那種冷靜處事的態度，更證明了他就是完美的接班人。」

這番言論也得到了貝林漢姆前隊友、前伯明翰隊長迪恩（Harlee Dean）的背書。迪恩回憶起貝林漢姆在伯明翰爆發的賽季，強調這位小將具備與生俱來的強大氣場。

迪恩指出，「貝林漢姆上場總是昂首挺胸，從不畏懼任何硬仗。對他來說，隊長袖標或許是目標，但他更在乎的是順其自然地帶動全隊。他能讓身邊的隊友變得更強，這才是真正的領袖。」

迪恩大膽預言，只要凱恩在未來兩、三年內退出國家隊，這枚象徵榮譽與責任的隊長袖標，將會「自然而然」地交到貝林漢姆手中，開啟屬於他的三獅新時代。

關鍵字： 2026世足4強世界盃英格蘭貝林漢姆凱恩

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