兄弟聯手AAPE　滑板名將陳俊安26日擔任開球嘉賓

▲AAPE × 中信兄弟《TAICHUNG BROS CITY》 7月26日邀請職業滑板選手陳俊安擔任開球嘉賓 。（圖/中信兄弟提供）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

中信兄弟將於7月25、26日在臺中洲際棒球場舉辦AAPE × 中信兄弟《TAICHUNG BROS CITY》主題日，攜手潮流品牌AAPE，以城市街頭文化為核心概念，融合棒球、街頭潮流與運動文化，打造兼具視覺與娛樂體驗的主題活動。7月26日也特別邀請臺灣職業滑板選手暨教練陳俊安擔任開球嘉賓，為當天賽事揭開序幕。

陳俊安是臺灣滑板界代表性人物之一，也是首位登上國際知名滑板賽事「TAMPA AM」的臺灣選手，多年來持續投入滑板競技，累積豐富的比賽經驗，近年則將重心逐漸轉向滑板教育與人才培育，希望透過自身經驗，協助更多年輕選手踏上專業道路。

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除了選手身分外，陳俊安近年也積極擔任滑板教練，持續深耕基層推廣工作，不僅培育新世代滑板好手，也透過教學與各項活動，讓更多民眾認識滑板文化及極限運動的魅力。此次受邀擔任中信兄弟開球嘉賓，也象徵棒球與街頭運動文化的跨界交流。

中信兄弟表示，今年《TAICHUNG BROS CITY》以「城市街頭」為主題，透過不同領域的合作，將街頭文化帶進棒球場，希望讓球迷除了欣賞精彩賽事外，也能沉浸於潮流、音樂與運動交織而成的主題氛圍，感受有別於以往的主場體驗。

AAPE × 中信兄弟《TAICHUNG BROS CITY》將於7月25日至26日在臺中洲際棒球場登場，兩天皆於下午2點開放進場，比賽則於下午5點05分開打，26日將由陳俊安擔任開球嘉賓，與球迷一同迎接這場結合棒球與街頭文化的主題盛會。