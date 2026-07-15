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曾選秀落選！20歲合庫投手林佾葳亞運圓夢：打球就是想穿這件球衣

▲林佾葳。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林佾葳。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

合作金庫20歲投手林佾葳首度入選中華隊正式名單，就將出征愛知名古屋亞運。過去曾參加中職選秀落選的他，曾表示希望先拚進國家隊，如今如願披上中華隊戰袍。不過得知入選時，他的反應相當平靜，「沒有太大的感覺，就是一樣做好本來該做的事情。」

林佾葳透露，自己是在14日下午起床後，看到家人群組傳來名單才知道入選，教練團事前並未提前告知。家人也向他道賀，但他坦言沒有特別興奮，「以前覺得亞運輪不到我，因為都是比較頂尖、比較有經驗的人在打。」

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談到進入合庫後最大的成長，林佾葳認為是心態。他自認個性較不容易緊張，站上球場面對打者時，想法可能與別人不同。日前參加哈連盃，他合計投15局失4分，對手包括捷克與荷蘭，自評表現有80分。

首次面對較高層級的國際賽打者，林佾葳最大的感受是力量明顯不同，「絕對不能失投，失投可能就沒了。」他指出，對手經驗較豐富，會觀察前面打者的對決內容，再調整後續進攻策略，因此每一球都必須更加謹慎。

林佾葳高中時期曾是投打二刀流，進入合庫後才專心擔任投手。他笑說，原本進隊時仍背著球棒練習，但王燕國教練兩週後就直接告訴他，「不用拿，我不會讓你打。」最後他也放棄打擊，將球棒送給哥哥。專任投手後，他最快球速已從高中時期的145公里提升至148公里，體重也從畢業時不到60公斤增至72公斤。

林佾葳過去曾參加中職選秀，當時未獲球團指名，也曾說過「拿到國手再考慮中職」。如今完成首度入選國家隊的目標，他對未來仍不急著做決定，「有人接觸的話就再看看。」現階段將先專注亞運，也希望年底有機會參加U23世界盃，「中華隊都好，打球打那麼久，就是要穿這件球衣。」

關鍵字： 中華隊亞運林佾葳合庫選秀

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