零封奪冠熱門　西班牙主帥說：法國隊很強但我們世界最強　

▲西班牙擊敗法國，睽違16年闖進世界盃冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026世界盃4強賽，西班牙以2比0完封法國，睽違16年重返世界盃決賽，這場勝利不僅讓西班牙追平義大利締造的跨賽事37場不敗紀錄，也讓這支「無敵艦隊」距離隊史第2座金盃僅剩最後一步。賽後西班牙主帥對子弟兵表現無比驕傲，直言「法國隊強，但在他們前面的是一支世界最強的球隊！」

西班牙展現極高戰術執行力。上半場第22分鐘，亞馬爾（Lamine Yamal）於禁區遭對手犯規，由奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）操刀12碼罰球命中，先馳得點。下半場第58分鐘，波羅（Pedro Porro）接獲奧爾莫（Dani Olmo）回傳後，冷靜射門擴大領先優勢。儘管法國隊試圖反撲，但西班牙祭出滴水不漏的防守，成功以2比0收下冠軍賽門票。

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賽後獲選單場MVP的波羅表示：「這是美夢成真。我從沒想過會來到這一步，這不僅是我個人的成果，更是整個團隊共同奮鬥的榮耀，我為每一位隊友感到驕傲。」

西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）則感性歸功於團隊理念。他表示，4年前確立的足球哲學是球隊前進的基石，一路以來謹守這樣的理念才有今天這一步。

▲西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）。（圖／達志影像／美聯社）

「我們今天對上世界一流強隊，」德拉富恩特說道，「但站在他們面前的是一支世界最強的團隊，僅僅只是這種程度的差異而已。」隨後他更直言，西班牙的球員們有資格接受所有讚美，因為他們每天犧牲奉獻才能有今天的成就。

至於針對法國主帥德尚（Didier Deschamps）賽後質疑裁判判罰的言論，德拉富恩特則不以為然，直言這只是「輸球找藉口」，因為西班牙此役也有進球被判無效，執法尺度對雙方而言是公平的。

西班牙將於20日在紐約/紐澤西體育場舉行的決賽中，迎戰英格蘭與阿根廷之戰的勝方，力爭時隔16年再次登頂世界足球之巔。