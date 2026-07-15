教頭親揭亞運選材！陳晨威拚速度、劉基鴻扛長打、黃韋盛多守位

▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／台中報導

亞運中華隊中職野手最終僅徵召劉基鴻、陳晨威、黃韋盛、朱迦恩及張翔5人。總教練湯登凱透露，教練團選人並非單純著眼於長打能力，而是從國際賽需求出發，更重視小球戰術、速度及多守位能力，希望打造攻守兼備的陣容。

湯登凱表示，「國際賽一場定勝負的情況下，長打能力可能會集中在部分球員身上，其他選手則以小球戰術、推進及速度戰為主。要一到九棒都是長打型打者不太可能，因此速度戰還是很重要。」他也強調，投手仍是左右勝負的關鍵，「投手大概占贏球機率的80％。」

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陳晨威與朱迦恩都具備速度與戰術執行能力，也是教練團徵召的重要考量。湯登凱指出，「他們除了有長打能力，也可以執行短打、推進等戰術；劉基鴻則是以長打見長，前後段棒次的球員就必須更熟悉戰術執行。」

黃韋盛具備多重守備位置，也在中信兄弟提供的推薦名單內。巧合的是，他過去就讀遠東科大時，湯登凱正是他的恩師，多年後師徒再度於國家隊合作。湯登凱表示，「挑選他的時候，黃韋盛在兄弟的表現不錯，守備位置也能兼任多個角色，可以增加調度彈性。」

至於徵召過程，湯登凱強調，教練團事前都會先詢問球員意願，確認願意參賽後才會送交名單，不會強迫任何人加入代表隊，「一定是有意願，我們才會徵召，不會有人沒有意願，還硬要他來。」