詹皇早決定好要去哪！前NBA球星轟：現在就是在作秀

▲詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡厚瑄／綜合報導

四屆NBA總冠軍「詹皇」詹姆斯（LeBron James）下季去哪兒，目前自由市場上最大焦點。儘管有包含騎士、勇士在內眾多球隊正在爭取他加盟，但詹姆斯尚未做出正式決定。然而前NBA中鋒轉任球評的帕金斯（Kendrick Perkins）卻直言詹皇早就做出決定「現在這一切就是作秀」。

ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）稍早指出，「詹皇人生」即將進入最終階段，目前他的下家選項已經縮小至東區三強：費城七六人、克里夫蘭騎士與邁阿密熱火。而在最新一集的《NBA on ESPN》節目中，帕金斯聲稱這位41歲的球星尚未做出決定，是因為他太享受這種被關注的感覺了。

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「在這個節骨眼，詹姆斯正在做的事，最貼切的形容詞就是『作秀』（grandstanding），」帕金斯說。「『作秀』的定義是：為了試圖給他人留下深刻印象而表現或表演得過於招搖。我相信他已經知道自己想去哪裡了。我覺得詹姆斯就是處於他一種想感受自己被愛戴的時刻。」

「他很享受所有的關注，他享受那些希望他加盟的球團打給他，也享受來自聯盟中其他球星和超級巨星的熱線，」帕金斯接續說道，「這也合情合理，因為你猜怎麼著？如果我跟他是一樣的，該死，我也會作秀。」

"The act or practice of behaving or performing in a showy way in an attempt to impress others. ... If I was in this position dammit I would be grandstanding as well."@KendrickPerkins thoughts on LeBron loving the attention during his free agency ???? pic.twitter.com/PoUz3tYiCR — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 14, 2026

生涯22度入選明星賽的詹皇，上季在洛杉磯湖人隊中擔任更多第二選擇的角色，主要仍是由唐西奇（Luka Doncic）擔任帶領球隊的角色。而詹姆斯上賽季場均貢獻20.9分、6.1個籃板、7.2次助攻和1.2次抄截，投籃命中率為51.5%，三分球命中率則為31.7%。