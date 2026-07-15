運動雲

>

生日登板狂飆5K！道奇新星比肩兩大傳奇 寫27年神紀錄

▲羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇年輕左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）在大聯盟明星賽迎來難忘時刻，恰逢26歲生日的他在7局上登板，中繼2局飆出5次三振，成為1969年後第3位在明星賽單場送出5K的投手，寫下睽違27年的紀錄，與兩大傳奇並肩。

羅布雷斯基7局上登板立刻展現壓制力，面對首名打者巴扎納（Travis Bazzana）用橫掃球製造揮空三振，接著連續飆出96.7英里（約155.6公里）、97.3英里（約156.6公里）速球，三振拉法耶拉（Ceddanne Rafaela）與迪亞斯（Yainer Diaz），成功讓美聯打線三上三下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8局上雖然被瓦格斯（Miguel Vargas）夯出陽春砲，但他馬上連續飆出三振成功止血，最終2局投球送出5K，成為此戰唯一投滿2局的投手，在眾星雲集的舞台上展現強烈存在感。

根據《MLB.com》記者藍斯（Sarah Langs）統計，自1969年以來，明星賽單場5次三振的投手僅有1986年的瓦倫蘇埃拉（Fernando Valenzuela）與1999年的馬丁尼茲（Pedro Martínez），羅布雷斯基成為史上第3人，完成與傳奇並列的壯舉。

談到這場「生日登板」，羅布雷斯基難掩興奮表示，「真的非常開心，這是最棒的生日之一。能在生日這天站上明星賽舞台，是非常特別的經驗，家人也到場支持，一切都很完美。」

他也提到，能與眾多頂尖球星交流是最大收穫，「能和從小崇拜的球員聊天、討論棒球，這種經驗一輩子都忘不了。」

羅布雷斯基本季前半段表現亮眼，繳出10勝、防禦率2.69成績，成功站穩道奇先發輪值。隨著明星賽結束，他笑說接下來的計畫很簡單，「先好好睡一覺，這幾天真的沒什麼睡，會好好休息，準備迎接下半季。」

關鍵字： 羅布雷斯基道奇明星賽生日登板

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

【這暗器太狠】突遭隔壁船空投青蛙！　男乘客崩潰秒跳船

熱門新聞

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

2世界盃驚現「時空旅人」？

3姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

4奪冠熱門法國慘敗　西班牙進冠軍戰

5詹皇將從騎士、熱火、七六人3選1加盟

最新新聞

1兄弟聯手AAPE　滑板名將26日開球！

2貝林漢姆有望接替凱恩成三獅隊長！

3村上明星賽吞K　直呼163公里火球太噁心

4道奇新星生日登板飆5K寫27年紀錄

5曾選秀落選！20歲合庫投手林佾葳亞運圓夢

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

【多慧超誠實】粉絲說跟她同年　問「我看起來很老嗎？」她秒點頭XD

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

【恐怖對峙畫面】美籍男涉殺音樂教室老闆　警連開4槍制伏

【眼裡只有郵差叔叔】小狗見郵差超開心　超萌小跳步收信融化網友

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

【噴飛20公尺】台東女遭機車高速撞擊！ 倒地重傷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366