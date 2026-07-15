生日登板狂飆5K！道奇新星比肩兩大傳奇 寫27年神紀錄

▲羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇年輕左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）在大聯盟明星賽迎來難忘時刻，恰逢26歲生日的他在7局上登板，中繼2局飆出5次三振，成為1969年後第3位在明星賽單場送出5K的投手，寫下睽違27年的紀錄，與兩大傳奇並肩。

羅布雷斯基7局上登板立刻展現壓制力，面對首名打者巴扎納（Travis Bazzana）用橫掃球製造揮空三振，接著連續飆出96.7英里（約155.6公里）、97.3英里（約156.6公里）速球，三振拉法耶拉（Ceddanne Rafaela）與迪亞斯（Yainer Diaz），成功讓美聯打線三上三下。

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Wrobo strikes out the side in his first career All-Star Game. ???? pic.twitter.com/eIBJlFeI3z — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 15, 2026

8局上雖然被瓦格斯（Miguel Vargas）夯出陽春砲，但他馬上連續飆出三振成功止血，最終2局投球送出5K，成為此戰唯一投滿2局的投手，在眾星雲集的舞台上展現強烈存在感。

根據《MLB.com》記者藍斯（Sarah Langs）統計，自1969年以來，明星賽單場5次三振的投手僅有1986年的瓦倫蘇埃拉（Fernando Valenzuela）與1999年的馬丁尼茲（Pedro Martínez），羅布雷斯基成為史上第3人，完成與傳奇並列的壯舉。

談到這場「生日登板」，羅布雷斯基難掩興奮表示，「真的非常開心，這是最棒的生日之一。能在生日這天站上明星賽舞台，是非常特別的經驗，家人也到場支持，一切都很完美。」

他也提到，能與眾多頂尖球星交流是最大收穫，「能和從小崇拜的球員聊天、討論棒球，這種經驗一輩子都忘不了。」

羅布雷斯基本季前半段表現亮眼，繳出10勝、防禦率2.69成績，成功站穩道奇先發輪值。隨著明星賽結束，他笑說接下來的計畫很簡單，「先好好睡一覺，這幾天真的沒什麼睡，會好好休息，準備迎接下半季。」