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亞運中華隊挑合庫、台電王牌有考量　8月赴日與社會人打8場

▲亞運中華隊教練湯登凱。（圖／記者林敬旻攝）

▲亞運中華隊教練湯登凱。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

亞運中華隊名單中納入多名業餘投手，總教練湯登凱表示，主要考量預賽將面對泰國、香港，需要能負擔較長局數的投手，因此將郭子銓、林佾葳等人納入陣容。中華隊預計8月1日前往日本移地訓練，與日本製鐵、東亞理化等社會人球隊進行8場交流賽，進一步模擬亞運比賽環境。

談到郭子銓與林佾葳的入選原因，湯登凱指出，「林佾葳跟郭子銓兩人雖缺乏國際賽經驗，但在藍白對抗賽、春季聯賽及爆米花聯盟的表現都相當穩定，是台電、合庫的王牌。」加上兩人都具備長局數能力，因此成為預賽投手配置的重要人選。

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湯登凱表示，林佾葳的特色是不怯場，投球也相當大方，直球與滑球都有不錯威力，曾在哈連盃壓制捷克與荷蘭強打，因此教練團將他定位為中繼投手。不過林佾葳身材較單薄，球質相對較輕，未來仍需要加強身體素質。

至於郭子銓，湯登凱認為，他在春季聯賽與爆米花聯盟的表現相對穩定，球速與指叉球也投得不錯。這次哈連盃控球較不理想，可能與首度參加國際賽、略顯緊張有關，回台後仍會持續安排實戰模擬，並在日本移地訓練期間增加登板機會。

中華隊赴日後將前往神戶、名古屋等地，與社會人球隊進行8場交流賽，並特別選擇內野為黑土的球場。湯登凱表示，希望藉此讓球員適應當地天氣、場地及比賽節奏，也會安排不同情境進行模擬，作為亞運前的重要實戰測試。

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