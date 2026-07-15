村上宗隆明星賽首打席遭163公里火球三振　直呼：真的太噁心

▲村上宗隆完成明星賽初登場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

白襪日籍重砲村上宗隆15日(台灣時間)完成大聯盟生涯首次明星賽，他在7局下替補上陣，並在9局上迎來明星賽首打席，可惜他在兩好球時揮空教士火球終結者米勒（Mason Miller）101.7英里（約163.7公里）的速球遭到三振，賽後村上忍不住用英文直呼：「Nasty！（太噁心了！）」。

村上旅美首年就入選明星賽，也參加前一天的全壘打大賽，雖然首輪止步，但仍完成一直以來的夢想。明星賽中，他從7局下開始接替守備，9局上則以首名打者身份迎來生涯明星賽首打席，不過面對大聯盟頂尖終結者米勒，最終村上揮棒落空吞下三振，為兩天的明星賽行程畫下句點。

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Mason Miller gets Munetaka Murakami with a 102 MPH heater ???? pic.twitter.com/4ylVcXHsd2 — MLB (@MLB) July 15, 2026

談到首次站上明星賽舞台的心情，村上笑說：「真的非常開心，非常享受這一切。」被問到站上打擊區時腦中在想什麼，他坦言，「好像沒有想太多。」甚至連現場球迷的歡呼聲，他也表示沒有特別注意，「當下沒有特別去聽。」

雖然吞下三振，但村上強調，自己每一球都全力揮擊，「我沒有刻意去瞄準全壘打，只是想好好揮棒，把球打出去。」他也坦承，「當然還是想打到球，不過他本來就不是一位能輕鬆擊敗的投手。」

這也是村上生涯首度對決米勒，談到這位火球男時，他毫不猶豫地說出一句：「Nasty！」當記者告訴他，「他一年到頭都是這樣投球。」村上則笑著回應：「我知道。」

儘管沒有留下安打，村上仍認為這次對決收穫滿滿，「第一次和他交手，能在這樣的舞台看到這種等級的球，對我來說是非常好的經驗。」

此外，白襪隊友巴爾加斯（Miguel Vargas）此戰轟出全壘打，村上也第一時間送上祝賀，「他平常就是很棒的打者，一直都能打出好內容，我覺得這就是他的實力，看到他開轟，我真的非常開心。」

村上今年加盟白襪後迅速站穩大聯盟，並成功入選明星賽，不僅參加全壘打大賽，也完成明星賽初登場。雖然首打席留下三振紀錄，但他直言，能站上這個舞台、與聯盟頂尖球員同場競技，已經是一段難忘的回憶。