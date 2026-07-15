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簽下昔日冠亞軍宿敵　「小雞」克雷格震撼加盟新北國王

▲新北國王簽下前海神洋將克雷格。（圖／新北國王提供）

▲新北國王簽下前海神洋將克雷格。（圖／新北國王提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

補強震撼彈！新北國王15日宣佈，將簽下防守悍將兼全能後衛克雷格（Craig Sword）。克雷格過去曾效力高雄全家海神、新竹御嵿攻城獅，更曾在2024-25賽季總冠軍賽中帶給新北國王極大的威脅，如今這位昔日的勁敵正式披上國王戰袍。

現年32歲的克雷格，是一位攻守兼備的頂級「雙能衛」。克雷格在台灣職籃賽場上已證明過自己的身手，不僅曾創下單場狂轟 39 分的得分紀錄，他強悍的防守與全能的數據也令人印象深刻，2024-25 賽季的 TPBL 元年總冠軍賽。當時效力於高雄全家海神的克雷格，在系列賽中扮演核心靈魂。在關鍵第六戰中，他狂轟全場最高 26 分、外帶 9 助攻，憑藉一己之力在延長賽力克國王，硬是將系列賽逼入第七戰。克雷格在場上展現出的大心臟特質與拚搏鬥志，也讓國王注意到這名球員。

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「過去和新北國王在總冠軍賽血戰七場，那是一段非常棒且高強度的競爭回憶。」談到這次加盟，克雷格表示：「新北國王是一支擁有奪冠文化與強大凝聚力的球隊。我很榮幸能從對手變成這座城市的一份子。過去在場上我們彼此競爭，而現在變成隊友攜手前進，用我的防守和能量幫助這支球隊贏下更多比賽！」

新北國王總經理毛加恩表示：「克雷格是一位高水準的球員，他在攻防兩端都能給對手施加極大壓力，尤其是他在防守端的強悍態度，很符合國王的球風態度。在去年的冠軍賽中，他給我們製造了非常大的麻煩，現在他成為我們的球員，相信能迅速融入球隊的體系，並在後場與鋒線提供最穩定的戰力支援。」

關鍵字： 新北國王克雷格TPBL加盟補強

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