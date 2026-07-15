費城明星賽留下回憶　地主舒瓦伯：一輩子都忘不了

▲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）台灣時間15日在大聯盟明星賽擔任國聯隊先發第1棒、指定打擊，雖然2打數無安打，未能在地主球迷面前敲安，但賽後仍難掩感動直呼，「這是我經歷過最棒的一次明星賽，會是我一輩子都忘不了的。」

舒瓦伯首局首打席面對美聯先發西斯（Dylan Cease）遭三振，第3局第2打席則擊出二壘滾地球出局，此役2打數無安打，未能在費城球迷面前留下安打表現。

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談到本屆明星賽在費城舉辦，舒瓦伯表示，「現場氣氛真的非常棒，賽前球員介紹、比賽中的各種演出、煙火秀，整個活動都非常精彩，從開始到結束都很完美，我也認為費城球迷應該為這場明星賽感到驕傲。」他也向所有促成費城舉辦明星賽的相關人士表達感謝。

舒瓦伯表示，這次明星賽對自己格外有意義，「這是我經歷過最棒的一次明星賽，我想這會是我一輩子都忘不了的明星賽，我的孩子們也來到了現場，家人都陪在我身邊，幾年後再回想，我一定還是會覺得，那真的是一場非常特別的明星賽。」

由於本屆明星賽在費城舉行，包括哈波（Bryce Harper）、馬許（Brandon Marsh）、桑契斯（Cristopher Sánchez）等多名費城人球員也一同入選國聯隊。

舒瓦伯表示，「大家能夠聚在同一個休息室，看彼此是如何準備比賽的，也是一次很有趣的經驗。」

在賽前舉行的紅毯秀中，舒瓦伯與妻子及三名孩子一同亮相，他身穿米色西裝，兩位兒子則穿著藍色套裝，父子牽著手、面帶笑容走上紅毯，留下溫馨畫面。