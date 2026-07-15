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駁斥和貝林漢姆失和　英格蘭主帥：我們比任何時候都親近

▲英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）與貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）與貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026世界盃4強賽即將於16日凌晨開打，英格蘭將交手衛冕軍阿根廷。8強賽後三獅總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）卻與主力球星貝林漢姆（Jude Bellingham）傳疑似「將帥失和」。對此，圖赫爾15日接受英國媒體《 talkSPORT》時，強調兩人關係依然密切，認為是因為媒體斷章取義，雙方都只是希望球隊更好。

英格蘭日前在8強賽經過120分鐘苦戰，以2比1擊敗挪威，圖赫爾賽後受訪時直言對球隊內容「草率且幸運」，貝林漢姆獲悉後回應稱，教練或許不了解在這種高強度條件下比賽的感受，這番針鋒相對的言論隨即在外界引發揣測，直指兩人有心結。

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圖赫爾親自在記者會解釋，當下貝林漢姆剛踢完120分鐘比賽，體能消耗至極限。他認為，若媒體僅轉述教練的批判，卻刻意省略了他也讚賞貝林漢姆是「世界級球員」的事實，球員出現情緒化回應是正常的。

「如果你只擷取了部分評論，沒有告訴他教練說『他踢出世界級的表現』，那麼對於一個剛剛踢了120分鐘並付出了一切的球員，你還能期待什麼？」圖赫爾說道，「如果你只是刪去所有這些讚美，只告訴他『噢，你的教練說你很草率』，你還期待他能有什麼反應？」

他繼續說道：「是的，當然你會得到那樣的回應，然後你們試圖誇大它，人們試圖在沒有裂痕的地方製造誤解和裂痕。」最後強調兩人之間完全沒問題，「事實就是這樣，但我們依然如故，而且比以往任何時候都更加親近，因為我們都在為同樣的目標努力，不會因此產生嫌隙。」

▲英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）與貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）與貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）

他進一步指出，自己與貝林漢姆皆是競爭心極強的人，身為教練，他有責任督促球員維持高水準，不能向平庸妥協。至於外界質疑其職業球員生涯的經歷，圖赫爾則以幽默口吻回應：「你不需要成為一匹馬，才能成為一名優秀的騎師。」他強調，執教的核心目標始終是激發球員潛能，即使風格直率，團隊凝聚力仍是重中之重。

針對8強賽暴露出的進攻站位與技術細節問題，圖赫爾表示球隊已完成檢討，並已調整完畢。他指出，目前的重心已全數轉移至與阿根廷的4強大戰，全隊目標一致，力求展現更強的戰術執行力，朝決賽邁進。

關鍵字： 世界盃英格蘭阿根廷圖赫爾貝林漢姆

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