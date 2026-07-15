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不打奧運就禁賽！MLB強硬提案：拒參賽恐扣薪、扣年資

▲大聯盟為2028洛杉磯奧運祭出強硬提案。 （圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟為2028洛杉磯奧運祭出強硬提案。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

2028年洛杉磯奧運棒球項目可望迎來史上首次大批大聯盟球員參賽，大聯盟為確保球星出征，已向球員工會提出一項強硬方案。根據《The Athletic》取得的提案內容，若球員入選奧運卻無正當理由拒絕參賽，將被列入限制名單，不但停薪、停止累積大聯盟年資，最長還可能缺席25天，甚至傷兵球員也將受到更嚴格的限制。

根據提案，若球員拒絕參加2028年洛杉磯奧運，且未獲選明星賽，將自7月10日至8月3日被列入限制名單，共計25天，期間無法領薪，也不累積大聯盟年資。若球員先參加7月11日明星賽，再拒絕參與奧運，則限制期間將從7月12日開始，同樣可能遭到額外罰款。

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至於因傷缺席奧運的球員，聯盟雖視為合理理由，但也祭出嚴格規範。只要球員截至7月9日已列入大聯盟或小聯盟傷兵名單，就能免除奧運參賽義務，但即使傷勢提前痊癒，也不得在8月4日前重返例行賽或展開復健賽。

MLB表示，這項規定主要是為了防止球員利用傷兵名單規避奧運，因此2028年球季對於可能入選奧運的球員提出傷兵名單申請時，也將採取更嚴格的審查標準。

除了傷病之外，球員若因健康、安全或其他特殊情況希望缺席奧運，是否核准將完全由大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）裁定，而且依照提案內容，球員無法透過申訴程序挑戰相關懲處。

球員工會執行長梅耶（Bruce Meyer）則批評這項提案「過於極端」。曼弗瑞德則強調，2028年洛杉磯奧運是向全世界推廣棒球的重要機會，因此聯盟希望最頂尖的球員都能參與。

曼弗瑞德表示，「這對我們而言是一項會打亂整個球季的重大工程。先別談錢，既然決定投入這項計畫，我們就希望最優秀的球員都能站上場，讓全世界看見棒球究竟有多精彩。」

他也解釋，奧運與世界棒球經典賽（WBC）情況完全不同。WBC是在春訓期間舉行，當時球員仍在調整狀態，可能還沒準備好出賽；但奧運則是在大聯盟球季進行期間舉辦，「如果球員沒有受傷，本來就應該在大聯盟出賽，我認為這是兩者最大的差別。」

目前大聯盟、球員工會以及洛杉磯奧運籌委會仍在協商2028年球員參賽方案，包括是否採取強制參賽等細節尚未定案。工會方面也表示，待所有相關議題完成整體協商後，才會正式回覆聯盟提案。

▲大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）。 （圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）。 （圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB洛杉磯奧運大聯盟球員工會

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