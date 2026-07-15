世界盃決賽比照超級盃！中場秀估30分鐘　BTS、小賈斯汀等大咖助陣

▲韓國人氣男團BTS。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界盃決賽將首度引進中場秀，國際足總（FIFA）比照NFL超級盃模式規劃演出，根據英媒《Mirror》報導，決賽中場休息時間預計將由傳統15分鐘延長至約30分鐘，讓史上首次世界盃決賽中場秀完整呈現。

報導指出，本次中場秀預計邀請多位國際知名藝人演出，包括美國流行天后瑪丹娜（Madonna）、加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）、哥倫比亞歌手夏奇拉（Shakira），以及韓國男團BTS，演出陣容相當豪華。

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▲哥倫比亞天后夏奇拉（Shakira）。（圖／達志影像／美聯社）

英國《BBC》與《ITV》原本規劃在中場時段播出決賽上半場精華與戰術分析，而非轉播中場秀。不過，由於中場休息時間預計延長至約30分鐘，兩家電視台也預計調整安排，將播出這場史上首次的世界盃決賽中場秀。

事實上，FIFA去年夏天於美國舉行的俱樂部世界盃決賽（切爾西對巴黎聖日耳曼）便首度安排中場秀，當時中場休息時間也因此延長至25分鐘。如今世界盃決賽將進一步導入相同模式，決賽預計於美國紐澤西州的大都會人壽體育場舉行。