洋基雙星明星賽締64年首見紀錄　美聯4比0完封國聯成功復仇

實習記者陳鈺唐／綜合報導

2026年大聯盟明星賽15日（台灣時間）在費城市民銀行球場（Citizens Bank Park）登場，美聯靠著投手群完美壓制，全場僅被敲出3支安打，完成精采完封秀。打線方面洋基雙星貝林傑（Cody Bellinger）與萊斯（Ben Rice）首局接連敲出安打攻下3分，8局上巴爾加斯（Miguel Vargas）再補上一發陽春砲，終場以4比0擊敗國聯，收下明星賽勝利。

地主費城人左投桑契斯首次在主場擔任明星賽先發，一開賽便以招牌變速球三振楚奧特（Mike Trout），點燃全場球迷熱情。不過隨後遭阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）擊出安打，又接連保送蘭格利爾斯（Shea Langeliers）與惠特（Bobby Witt Jr.），形成滿壘危機。

美聯把握機會發動攻勢，貝林傑率先掃出中外野方向2分打點安打，幫助球隊先馳得點，接著萊斯再補上一支帶有1分打點的安打，美聯首局便建立3比0領先。

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Is a groundball single enough to be named All-Star Game MVP?



Is Cody Bellinger, the guy with the groundball single, really the player we want to award MVP on the 250th anniversary of this great country?

pic.twitter.com/EQiC29AovZ — The Commish (@CommishFilmRoom) July 15, 2026

根據大聯盟統計，這也是自1962年馬里斯（Roger Maris）與崔許（Tom Tresh）後，首次有兩名洋基球員在同一屆明星賽都敲出打點。

美聯先發投手席斯（Dylan Cease）則展現壓制力，他與捕手蘭格利爾斯配戴麥克風，兩人在場上直接討論配球策略，沒有使用PitchCom系統，讓球迷得以一窺投捕搭配過程。

席斯首局連續三振舒瓦伯（Kyle Schwarber）、索托（Juan Soto）及艾布拉姆斯（CJ Abrams），用3次三振投出近乎完美的一局。接下來3個半局美聯投手群接力封鎖國聯打線，僅在4局下讓索托（Juan Soto）擊出安打站上壘包。

5局下，國聯原本期待展開反攻，不過美聯內野用精采守備成功化解危機。藍鳥內野手克萊門特（Ernie Clement）飛身攔下道奇外野手佩吉斯（Andy Pages）的強勁滾地球，隨即起身傳向一壘完成刺殺，美技沒收一支安打，成為本屆明星賽最精彩守備之一。

WHAT A PLAY BY ERNIE CLEMENT! ???? pic.twitter.com/uhZkPng1Kf — Sportsnet (@Sportsnet) July 15, 2026

雙方比分持續僵持到8局上，白襪內野手巴爾加斯鎖定道奇新星羅布雷斯基（Justin Wrobleski）的失投球，一棒轟出左外野看台，炸裂陽春全壘打，將比分擴大至4比0。

Miguel Vargas cracks one 433 feet and gives the American League a commanding lead ???? #AllStarGame pic.twitter.com/thxDcttqBu — MLB (@MLB) July 15, 2026

國聯打線整場遭到美聯投手群徹底壓制，9局打完僅擊出3支零星安打，始終無法攻佔得分大門，最終遭到完封。美聯則靠著投打俱佳的表現壓制對手，終場以4比0完封國聯，不僅奪下明星賽勝利，也一雪去年在史上首次「全壘打加賽（Swing-Off）」落敗之恥，成功完成復仇。

▲貝林傑（Cody Bellinger）首局送回2分打點幫助美聯先馳得點，並成功獲選明星賽MVP（圖／達志影像／美聯社）