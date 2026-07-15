道奇外野手帕赫斯明星賽初亮相　大讚山本由伸「球界頂尖」

▲帕赫斯（Andy Pages）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）首度登上大聯盟明星賽舞台，擔任國聯隊先發第8棒、中外野手，雖然2打數無安打，未能敲出明星賽生涯首安，但賽後仍直呼，「真的太棒了。」此外，他也談到一同入選明星賽的隊友山本由伸，盛讚對方是當今球界最頂尖的投手之一。

帕赫斯3局迎來明星賽首打席，面對美聯投手瓦卡（Michael Wacha）遭三振，5局第2打席則擊出二壘滾地球出局，此役2打數無安打。

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儘管未能留下安打，帕赫斯仍對這次經歷感到滿意，「真的太棒了，這是一段非常美好的經驗，我只是想盡可能享受這一切。」

▲洛杉磯道奇5人入選明星賽。（圖／路透）

本屆明星賽，道奇共有帕赫斯、弗里曼（Freddie Freeman）、蒙西（Max Muncy）、山本由伸、羅布雷斯基（Justin Wrobleski）5人入選，其中山本由伸因登板間隔因素，連續2年入選卻未能在明星賽登板。

談到與山本一同入選明星賽，帕赫斯表示，「他是球界最好的投手之一，也是棒球界最頂尖的投手之一，每天能和他當隊友、一起比賽，也能和他聊很多事情，我認為這真的是一件非常特別的事。」