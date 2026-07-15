運動雲

>

道奇外野手帕赫斯明星賽初亮相　大讚山本由伸「球界頂尖」

▲▼道奇帕赫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕赫斯（Andy Pages）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）首度登上大聯盟明星賽舞台，擔任國聯隊先發第8棒、中外野手，雖然2打數無安打，未能敲出明星賽生涯首安，但賽後仍直呼，「真的太棒了。」此外，他也談到一同入選明星賽的隊友山本由伸，盛讚對方是當今球界最頂尖的投手之一。

帕赫斯3局迎來明星賽首打席，面對美聯投手瓦卡（Michael Wacha）遭三振，5局第2打席則擊出二壘滾地球出局，此役2打數無安打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管未能留下安打，帕赫斯仍對這次經歷感到滿意，「真的太棒了，這是一段非常美好的經驗，我只是想盡可能享受這一切。」

▲洛杉磯道奇5人入選明星賽。（圖／路透）

▲洛杉磯道奇5人入選明星賽。（圖／路透）

本屆明星賽，道奇共有帕赫斯、弗里曼（Freddie Freeman）、蒙西（Max Muncy）、山本由伸、羅布雷斯基（Justin Wrobleski）5人入選，其中山本由伸因登板間隔因素，連續2年入選卻未能在明星賽登板。

談到與山本一同入選明星賽，帕赫斯表示，「他是球界最好的投手之一，也是棒球界最頂尖的投手之一，每天能和他當隊友、一起比賽，也能和他聊很多事情，我認為這真的是一件非常特別的事。」

關鍵字： MLB明星賽洛杉磯道奇帕赫斯山本由伸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

【這暗器太狠】突遭隔壁船空投青蛙！　男乘客崩潰秒跳船

熱門新聞

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1姆巴佩賽後認輸！嘆法國「配不上決賽」

2姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

3奪冠熱門法國慘敗　西班牙進冠軍戰

4世界盃驚現「時空旅人」？

5詹皇將從騎士、熱火、七六人3選1加盟

最新新聞

1詹皇早決定好去哪！前NBA球星說作秀

2亞運中華隊挑業餘投手有考量

3徐若熙腰傷　與台日醫師討論後開刀

4徐若熙動刀亞運中華隊啟動備案！

5簽昔冠亞軍宿敵　「小雞」加盟國王

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

【多慧超誠實】粉絲說跟她同年　問「我看起來很老嗎？」她秒點頭XD

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

【恐怖對峙畫面】美籍男涉殺音樂教室老闆　警連開4槍制伏

【眼裡只有郵差叔叔】小狗見郵差超開心　超萌小跳步收信融化網友

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

【噴飛20公尺】台東女遭機車高速撞擊！ 倒地重傷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366