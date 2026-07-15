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2026世足「爆冷地獄」一次看　兩大強權崩盤

▲▼2026世足「爆冷地獄」一次看　豪門集體翻車。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲2026世足爆冷連環炸，德、荷雙雙止步32強。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

記者柯沛辰／綜合報導

2026年美加墨世界盃隨著賽制首度擴編至48隊，從小組賽到淘汰賽冷門頻傳，多支傳統強隊在不同階段中遭遇滑鐵盧。其中，被視為奪冠熱門的法國，也在今天4強賽遭完封，堪稱「40年來最慘」。本文整理至今爆冷及滑鐵盧焦點。

截至台灣時間15日上午（首場4強賽落幕）最震撼的爆冷焦點：

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一、淘汰賽兩大強權崩盤

德國（32強止步）：四屆冠軍德國隊在32強賽面對巴拉圭，雙方鏖戰120分鐘進入PK大戰，德國最終以3比4不敵巴拉圭，寫下本屆淘汰賽最震撼的爆冷，主帥納格斯曼（Julian Nagelsmann）的調度與戰術因此遭到德媒強烈砲轟。

荷蘭（32強止步）：三度闖進決賽的荷蘭隊，同樣在32強賽事中，於點球大戰（PK大戰）被非洲強權摩洛哥3比2爆冷淘汰，不僅是隊史首次止步32強，也創下近代世界盃以來最早出局紀錄。

二、小組賽驚奇與最失望球隊

烏拉圭（小組賽淘汰）：世界排名16的傳統強權烏拉圭，在小組賽面對沙烏地阿拉伯及首次參賽的維德角均被逼和，最終戰更敗給西班牙，只拿2分悲慘出局，被《ESPN》評為本屆世界盃最大的爆冷出局球隊。

南韓（小組賽淘汰）：賽前被看好能晉級32強，卻接連敗給墨西哥與南非，小組賽僅拿1勝2敗，於48隊中名列第34，寫下隊史「最慘黑歷史」，被評為第二大失望球隊。

維德角（歷史之夜）：世界排名67的非洲黑馬維德角，在小組賽歷史性地以0比0逼和奪冠熱門西班牙，40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）的史詩級防守，幫國家隊首戰拿下隊史第一個世界盃積分。

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▲▼2026世足「爆冷地獄」一次看　豪門集體翻車。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲最驚奇、最失望球隊一次盤點。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

三、4強賽最新賽況

法國（4強完封淘汰）：在7月14日的4強戰中，原本被看好的高盧雄雞法國隊進攻徹底斷電，以0比2遭西班牙完封，吞下40年來首場世界盃4強敗仗，不僅無緣締造連續3屆挺進決賽紀錄，也讓巨星姆巴佩等人遺憾止步。

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▼姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國姆巴佩（Kylian Mbappé）與西班牙亞馬爾（Lamine Yamal）。（圖／達志影像／美聯社）

▼扳倒先前的奪冠大熱門法國隊，西班牙奪冠機率暴增到56.1%。（圖／達志影像／美聯社）

▲扳倒先前的奪冠大熱門法國隊，西班牙奪冠機率暴增到56.1%。（圖／達志影像／美聯社）

 
關鍵字： 2026世足賽爆冷冷門

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