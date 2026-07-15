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桑契斯明星賽先發圓夢　感性喊：難以置信的美好時光

▲桑切斯（Cristopher Sánchez）在自家球迷面前完成明星賽先發。（圖／達志影像／美聯社）

▲桑契斯（Cristopher Sánchez）在自家球迷面前完成明星賽先發。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

大聯盟明星賽15日（台灣時間）在費城市民銀行球場（Citizens Bank Park）登場，地主費城人王牌桑契斯（Cristopher Sánchez）擔任國聯先發投手，雖然僅投1局就失掉3分，但他並未在意投球結果，而是直言能在自家球迷面前登上明星賽舞台，是一段「難以置信且美好的經歷」。

桑契斯首局面對美聯打線，先以招牌變速球讓楚奧特（Mike Trout）揮空三振，不過接著被阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲出安打，隨後又保送蘭格利爾斯（Shea Langeliers）。兩出局後他再度投出保送形成滿壘，隨後馬上遭到貝林傑（Cody Bellinger）與萊斯（Ben Rice）連續安打狙擊，單局失掉3分。

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當時國聯教練團一度準備換投，不過桑契斯主動表達希望完成這個半局，最終他以變速球三振葛林（Riley Greene），完成此戰的投球任務。

雖然明星賽首秀未能留下完美內容，但桑契斯賽後並未因此感到失望，反而認為這一天最重要的是享受比賽氛圍。

「今天就是享受這一刻，好好體驗這一切，和球迷一起享受比賽，我認為今天就是屬於這樣的一天。」桑契斯說，「我的投球感覺其實不錯。」

能夠在費城主場擔任明星賽先發，更讓桑契斯直呼是一生難忘的回憶。「真的非常特別，這是令人難以置信的經驗，也是非常美好的時光。」他表示，「能和父母一起分享這份喜悅，是這次經歷很重要的一部分，看到他們和我一起開心，對我來說意義重大。」

除了家人的陪伴，桑契斯也很珍惜與各隊明星球員相處的機會。「能和這麼多超級球星待在同一個休息室真的很棒，我從每一位球員身上都學到不少東西，整個明星週都是非常珍貴的經驗。」

談到一路走來的歷程，來自多明尼加共和國的桑契斯也感性表示：「我來自一個幾乎什麼都沒有的地方，能夠站上明星賽舞台，對我來說意義非凡。這代表我一路以來的努力沒有白費，也證明自己走在正確的道路上。我真的非常興奮，也由衷感到開心，接下來希望把這份能量帶到後半季。」

關鍵字： MLB明星賽費城人桑契斯主場圓夢

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