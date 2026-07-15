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5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

▲▼阿根廷、西班牙、世界盃。（合成圖／達志影像／美聯社）

▲網友預言美加墨世界盃冠軍賽由阿根廷對西班牙。（合成圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃進入白熱化，網路卻瘋傳一篇來自5年前的「時空旅人」貼文！有網友在2021年準確預言今年世界盃決賽將由「阿根廷以3比2擊敗西班牙」。如今這項驚人預測只差阿根廷擊敗英格蘭就能成真，引爆全球球迷瘋狂朝聖，連權威媒體《ESPN》都特別轉發關注。

百萬網友揪團朝聖　ESPN也吃驚

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這篇由網友「dilemma」於2021年7月發布在X的貼文寫下：「阿根廷在2026年世界盃決賽以3比2擊敗西班牙。」隨著今年賽事推進，西班牙率先卡位，這則沉寂5年的貼文瞬間被挖出。不僅吸引大批球迷留言直呼「2026年才看到這篇貼文」、「你是時空旅人嗎」，連《ESPN FC》都在官方社群轉發驚嘆：「這真的會發生嗎？」顯示大眾對此不可思議巧合的極度關注，社群討論度徹底炸鍋。

預言成真只差一步　壓力落到英格蘭

這個超狂劇本目前僅剩下最後一塊拼圖。阿根廷必須在接下來的4強賽成功擊退強敵英格蘭，才能順利挺進決賽交手西班牙。這項預言無形中也為這場「阿英大戰」增添了更多場外話題與戲劇張力。全球球迷的焦點瞬間切換，許多支持預言的阿根廷粉絲紛紛集氣，而英格蘭球迷則揚言要親手粉碎這個「都市傳說」。

體育圈玄學發威？機率巧合引熱議

在國際大型賽事中，這類「神秘預言」經常成為球迷茶餘飯後的另類焦點。從多元角度來看，網路上每天產生的賽事預測數以萬計，這類被挖出的神準貼文往往是「倖存者偏差」的結果。然而，無論這究竟是時空旅人的劇透，還是單純的百萬分之一機率巧合，都已經成功為2026年世界盃的尾聲掀起了一波最高潮的討論熱度。

關鍵字： 2026世足世界盃阿根廷西班牙

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