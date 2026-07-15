運動雲

>

蛤！隊醫竟是婦產科醫生　塞內加爾出局後爆驚人內幕

▲塞內加爾本屆在32強遭比利時逆轉淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞內加爾本屆在32強遭比利時逆轉淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

塞內加爾隊本屆在2026美加墨世界盃32強止步，除了面臨提早淘汰的低潮，沒想到協會會長賽後卻在記者會上爆料，指出擔任代表隊隊醫近10年的醫師費迪奧爾（Abderrahmane Fedior）專業背景竟是婦產科，而非運動醫學專科。

英國媒體《Talksport》指出，費迪奧爾從2017年起就加入塞內加爾的醫療團隊，已經參與過3屆世界盃以及5屆非洲國家盃，且塞內加爾在2021年奪下非國盃冠軍時，他也是醫療團隊成員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就在塞內加爾遭比利時逆轉、止步32強後，塞內加爾足球協會（FSF）會長索烏（Abdoulaye Sow）在世界盃後自爆，費迪奧爾其實缺乏適當的運動醫學背景。

「費迪奧爾博士原本的專業是婦產科！」索烏當時語出驚人地表示，「我自己也是很晚才知道，原來球隊的主治醫生事實上不具有能支援球員的適當學術背景。」他透露為了安撫球員們，足協不得不緊急找來額外的運動醫學專家，來消除他們的不安。

只是此說法隨即遭到塞內加爾運動醫學協會的強烈反彈，該協會在聲明中指出，質疑費迪奧爾博士資格的質疑是「毫無事實根據且毀損名譽的主張」。

協會強調，費迪奧爾不僅在謝赫·安達·迪奧普大學（Cheikh Anta Diop University）取得運動醫學與運動生物學學位，過去更曾擔任物理治療部門主管，且多年來持續服務於FIFA與非洲足球總會（CAF）賽事，質疑因其婦產科出身而否認其專業非常不恰當。

關鍵字： 塞內加爾隊醫爭議世界盃運動醫學足球新聞

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

法國、西班牙強強對決　4強開打賭盤一面倒看好法國

法國、西班牙強強對決　4強開打賭盤一面倒看好法國

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

熱門新聞

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1姆巴佩賽後認輸！嘆法國「配不上決賽」

2姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

3奪冠熱門法國慘敗　西班牙進冠軍戰

4西班牙三殺法國　37場不敗平神紀錄

5中華隊遭日本3轟重擊

最新新聞

12026世足「爆冷地獄」一次看　兩大強權崩盤

2挪威國家隊光榮返鄉！「這一幕」感動7.9萬人

3山本原預期村上宗隆奪全壘打大賽冠軍

4自家球迷見證明星賽先發　桑契斯直呼難以置信

5連2年明星賽未登板　山本：特別的一天

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

【多慧超誠實】粉絲說跟她同年　問「我看起來很老嗎？」她秒點頭XD

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

【恐怖對峙畫面】美籍男涉殺音樂教室老闆　警連開4槍制伏

【眼裡只有郵差叔叔】小狗見郵差超開心　超萌小跳步收信融化網友

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

【載了滿車暖意】颱風天被焦急的陌生人攔車求助　暖心男二話不說全部接上車！ #善意傳遞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366