蛤！隊醫竟是婦產科醫生　塞內加爾出局後爆驚人內幕

▲塞內加爾本屆在32強遭比利時逆轉淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

塞內加爾隊本屆在2026美加墨世界盃32強止步，除了面臨提早淘汰的低潮，沒想到協會會長賽後卻在記者會上爆料，指出擔任代表隊隊醫近10年的醫師費迪奧爾（Abderrahmane Fedior）專業背景竟是婦產科，而非運動醫學專科。

英國媒體《Talksport》指出，費迪奧爾從2017年起就加入塞內加爾的醫療團隊，已經參與過3屆世界盃以及5屆非洲國家盃，且塞內加爾在2021年奪下非國盃冠軍時，他也是醫療團隊成員。

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就在塞內加爾遭比利時逆轉、止步32強後，塞內加爾足球協會（FSF）會長索烏（Abdoulaye Sow）在世界盃後自爆，費迪奧爾其實缺乏適當的運動醫學背景。

「費迪奧爾博士原本的專業是婦產科！」索烏當時語出驚人地表示，「我自己也是很晚才知道，原來球隊的主治醫生事實上不具有能支援球員的適當學術背景。」他透露為了安撫球員們，足協不得不緊急找來額外的運動醫學專家，來消除他們的不安。

只是此說法隨即遭到塞內加爾運動醫學協會的強烈反彈，該協會在聲明中指出，質疑費迪奧爾博士資格的質疑是「毫無事實根據且毀損名譽的主張」。

協會強調，費迪奧爾不僅在謝赫·安達·迪奧普大學（Cheikh Anta Diop University）取得運動醫學與運動生物學學位，過去更曾擔任物理治療部門主管，且多年來持續服務於FIFA與非洲足球總會（CAF）賽事，質疑因其婦產科出身而否認其專業非常不恰當。