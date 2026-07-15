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唯一沒贏就是維德角！　西班牙近14戰豪取13勝展威力

▲西班牙締國際A級賽事37場不敗紀錄，與2018-21年的義大利隊並列史上最長。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙本屆世界盃唯一沒贏的球隊就是維德角。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026美加墨世界盃4強準決賽上演頂尖對決！「無敵艦隊」西班牙今（15）日展現強大宰制力，以2比0完封強敵法國，時隔16年再度重返世界盃決賽殿堂。西班牙近年在國際賽場的表現堪稱「無解」，自2024年歐國盃至今，14場正式大賽狂掃13勝，唯一未能取勝的對手，竟然是本屆大黑馬維德角。

西班牙自2024年歐洲國家盃起，就開啟了恐怖的「全勝模式」。當時鬥牛士軍團在小組賽連克克羅埃西亞、義大利與阿爾巴尼亞，進入淘汰賽後更是勢不可擋，接連擊潰喬治亞、德國、法國及英格蘭，最終以「7戰全勝」的神蹟寫下隊史第4座歐國盃冠軍獎盃。

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來到本屆2026世界盃，西班牙火力依舊處於高檔，雖然小組賽首戰意外遭到維德角以0比0逼和，但隨後迅速調整狀態，接連以4比0大勝沙烏地阿拉伯、1比0力退南美強權烏拉圭，以分組第一之姿強勢挺進。

今日面對高盧雄雞法國，西班牙再次展現近兩年統治世界足壇的霸氣，最終2比0完封對手，也延續了近14場國際大賽豪取13勝1和的超狂紀錄。

值得一提的是，在這波統治級表現中，唯一能讓西班牙「踢到鐵板」的維德角，本屆表現同樣驚艷全球。首度闖進世界盃會內賽的維德角，雖然止步於32強，但在4場比賽的正規時間內保持「不敗神話」，接連逼平西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯，甚至對陣傳統勁旅阿根廷也兩度追平比分，堅韌表現引發全球網友熱議「洗版」讚賞，成為本屆最令人尊敬的驚奇黑馬。

▲維德角守門員沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／達志影像／美聯社）

▲維德角本屆世界盃首戰就逼和西班牙，締造大驚奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足4強世界盃西班牙法國維德角

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