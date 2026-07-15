阿根廷祭出「幸運球衣」迎4強　英格蘭主帥：我也有護身符

▲阿根廷祭出「幸運球衣」迎4強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年美加墨世界盃4強最後一戰，阿根廷將於台灣時間16日凌晨對決英格蘭，爭取決賽門票，賽前阿根廷決定穿上深藍色客場球衣應戰，原因是隊史兩度在世界盃擊敗英格蘭時都穿著這套球衣，因此向國際足總（FIFA）申請改穿客場戰袍，並獲得批准。對此，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）也笑說，如果是自己也會做出相同選擇。

阿根廷過去在世界盃與英格蘭交手5次，取得2勝3敗，其中2場勝利分別是1986年墨西哥世界盃，馬拉度納（Diego Maradona）踢出著名的「上帝之手」與連過5人進球，以及1998年法國世界盃，當時英格蘭球星貝克漢（David Beckham）遭紅牌驅逐。

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巧合的是，阿根廷兩場勝利都身穿深藍色客場球衣，因此球隊此次特別向FIFA提出申請，希望延續「幸運球衣」的好兆頭。

???? ????????????: Argentina officially REQUESTED to play with their away shirt vs. England.



They played wearing their away shirt in the 1986 World Cup, when Argentina beat England.



— @gastonedul pic.twitter.com/v1MKSzWL57 — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 13, 2026

圖赫爾在賽前記者會被問及此事時表示，「如果這真的跟某種迷信有關，那我也會這麼做，對他們來說是件好事，我原本並不知道這件事。」

他也坦言，即使是世界頂尖職業運動員與教練，仍會有屬於自己的幸運儀式，「我自己也有，不過是什麼我可不能說，因為有些迷信一旦說出口就不靈了，我們都有讓自己每天保持穩定狀態的固定例行公事，而且我也有自己的護身符。」

相較之下，阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）則顯得相當淡定，他表示，申請改穿客場球衣並非自己的決定，「不是我去提出申請的，我也不知道是誰申請的，也許只是球隊一直以來的傳統吧。」

斯卡洛尼最後補充，「老實說我真的什麼都不知道，不過，既然圖赫爾都覺得沒問題，那就沒問題吧。」