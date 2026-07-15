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如何擊敗大谷搶國聯MVP？PCA曝唯一辦法：除非休賽季去練投球

▲小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。（圖／路透）

▲阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。（圖／路透）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平近年幾乎壟斷國聯年度MVP獎項，讓其他球員望塵莫及。小熊外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）明星賽前談到未來想挑戰大谷的MVP寶座時，忍不住自嘲表示，「除非我休季去投球訓練營，不然真的不知道該怎麼做到。」

大谷本季雖因膝傷缺席明星賽，但憑藉投打二刀流的宰制力，他被外界視為本季國聯MVP最大熱門，有望連續4年、也是生涯第5度奪下年度MVP。

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談到如何挑戰大谷，PCA幽默表示：「我之前跟幾個隊友說，我真的很想把他從MVP寶座拉下來，但我不知道該怎麼辦，除非我休賽季去投球實驗室（pitching lab）練投球。」

他接著笑說：「也許我可以去當終結者之類的，看看這樣能不能增加我拿MVP的機會。」

PCA這番話也凸顯大谷近年在國聯的統治力。由於大谷不僅是聯盟頂尖打者，今年重返投手丘更繳出塞揚獎等級的投球表現，二刀流身分讓他在MVP競爭中占有巨大優勢。即便其他野手繳出頂尖成績，要在票選中勝過兼具投、打貢獻的大谷，難度依舊相當高。

現年24歲的PCA本季打出生涯代表作，不僅入選明星賽，也是國聯MVP討論名單中的熱門人選之一。不過他仍坦言，要超越大谷幾乎是不可能的任務，也因此用玩笑方式表達對這位二刀流巨星的敬佩。

美國媒體也分析，若未來有純野手想擊敗大谷爭奪國聯MVP，恐怕得繳出70轟，或40轟、40盜以上等歷史級球季，才有機會與二刀流的大谷一較高下。只要大谷維持健康並持續投打兼修，他未來幾年仍將是國聯MVP最熱門的人選。

關鍵字： 大谷翔平小熊隊MVP二刀流明星賽

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