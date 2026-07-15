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快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／路透）

▲NBA超級球星詹姆斯最終去處形成「3選1」。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James）的季後賽動向，無疑是今夏NBA版圖大洗牌的關鍵。根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）最新重磅報導，這場延燒三週的搶人大戰已進入最終收網階段，這位41歲的歷史得分王已將下家縮小至東區三強：費城七六人、克里夫蘭騎士與邁阿密熱火。而先前呼聲極高的金州勇士與明尼蘇達灰狼，則傳出已逐漸退出領跑行列。

外界原先普遍看好這是一場「五搶一」的混戰，甚至有許多聯盟高層押寶勇士或騎士會是最終贏家。然而，查拉尼亞最新的線報打破了這個共識。

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據悉，儘管勇士球星柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）展現高度誠意親自招募，但詹姆斯目前已將勇士與灰狼定位在「邊緣名單」。消息來源透露，詹姆斯這次的決定將完全撇除「金錢」因素，而是以陣容契合度、角色定位及奪冠競爭力為首要考量。

在決選名單中，費城七六人的強勢介入引發關注。七六人籃球營運總裁甘西（Mike Gansey）日前發動震撼交易，成功換來2024年總決賽MVP布朗（Jaylen Brown），與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）及潛力新星艾吉康（VJ Edgecombe）組成恐怖陣容。

不過，受限於薪資空間，七六人若不進行大規模重整，目前僅能提供老將底薪，且詹姆斯可能得接受隊內第4或第5進攻選擇的角色，這是否會影響詹皇加盟意願仍有待觀察。

而詹姆斯曾兩度奪冠的「南灘大軍」邁阿密熱火，同樣展現強大競爭力。熱火在休賽季成功引進「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與阿德巴約（Bam Adebayo）聯手，無論詹姆斯最終是否回歸，這套充滿禁區主宰力的陣容，已讓熱火瞬間重返爭冠熱門。

至於擁有不可取代「家鄉光環」的騎士，則被視為情感面的首選。詹姆斯出身阿克倫（Akron），曾於2016年為克里夫蘭奪下隊史首冠的感人敘事至今仍是佳話。目前騎士陣中擁有米歇爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）與莫布里（Evan Mobley）的核心陣容，薪資空間操作也極具彈性，主帥亞特金森（Kenny Atkinson）更是目前唯一公開承認正在追求詹姆斯的總教練。

這場被戲稱為「NBA休賽季最長壽肥皂劇」的爭奪戰已進入第三周，時間長度甚至超越了2014年詹姆斯宣布重返騎士時的11天。詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）早前就曾預告，這次決定「不會太快」。查拉尼亞指出，詹姆斯陣營的資訊收集已告一段落，這份足以撼動全聯盟的最終決定，隨時可能在「接下來的任何一天、任何一周」正式公布。

關鍵字： NBA詹皇詹姆斯LBJLeBron James勇士騎士熱火七六人

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