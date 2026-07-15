法國0比2不敵西班牙止步4強　防線悍將砲轟裁判：水準不足

▲法國後衛拉克魯瓦在4強戰出局後，怒批此戰執法主審水準。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽進入最後白熱化階段，奪冠大熱門「高盧雄雞」法國隊在4強準決賽遭遇強敵西班牙，最終以0比2敗下陣來，遺憾無緣決賽爭冠。賽後法國防線核心拉克魯瓦（Maxence Lacroix）難掩失落，除了直言球隊在細節處理不夠果斷，更公開質疑此戰主審執法水準，直言「裁判根本不願溝通」。

法國隊本屆賽事一路過關斬將，被視為奪冠大熱門，不料卻在4強戰踢到鐵板。賽後接受《beIN Sports》訪問時，中衛悍將拉克魯瓦表示，「這完全是細節問題，在這種最高層級的關鍵賽事，你必須在門前展現更強大的冷酷與果斷，今天我們在細節上確實有所缺失，最終付出了被淘汰的代價。」

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針對比賽中引發爭議的12碼判罰，拉克魯瓦更是火力全開，他憤怒表示，「當你試圖和一個根本不想聽你說話的人溝通時，這真的非常困難。我們是運動員，理應有權與裁判交流，但今天他們的表現顯然不在最佳狀態，也沒達到應有的執法水準。」

拉克魯瓦強調，「在世界盃這種關鍵時刻，必須做出正確決定，並善於尋求身邊（VAR）的幫助，在我看來，那個點球判罰絕對是個錯誤。」

儘管這場失利可能為總教練德尚（Didier Deschamps）的執教生涯尾聲留下遺憾，但拉克魯瓦仍為球隊感到自豪，「我們不會忘記共同成就的一切，雖然現在感到悲傷，但我們會汲取教訓，在此基礎上繼續成長。」

相較於隊友對裁判的不滿，法國另一名大將謝爾基（Rayan Cherki）則展現風度，坦言球隊是「輸給了自己」。謝爾基表示，「我們沒有輸給裁判，也沒有輸給西班牙，唯一能淘汰我們的只有我們自己。如果我們表現更好，我們就會贏。」

謝爾基也大讚對手表現，「西班牙在各方面都表現得更出色，他們比我們更渴望勝利，無論是戰術還是跑位都優於我們。這是世界盃準決賽，勝負就在細節之中。」