運動雲

>

明星賽驚魂！卡米內羅遭157公里火球直擊左手　痛苦倒地提前退場

實習記者陳鈺唐／綜合報導

大聯盟明星賽15日（台灣時間）在費城市民銀行球場（Citizens Bank Park）登場，不過球場上卻出現驚魂一幕。光芒重砲卡米內羅（Junior Caminero）3局上遭一記時速97.6英里（約157公里）的伸卡球擊中左手腕附近，當場痛苦倒地，最終提前退場接受檢查。

意外發生在3局上，美聯明星隊握有3比0領先，卡米內羅在一、二壘有人時上場打擊，而國聯明星隊中繼投手歐布萊恩（Riley O'Brien）對卡米內羅投出一顆時速97.6英里（約157公里）的內角伸卡球，球一路往內角竄進，最終直接擊中卡米內羅左手腕。

遭球擊中的瞬間，卡米內羅立刻露出痛苦神情，隨即丟下球棒跪倒在地，之後更整個人躺在打擊區，一度遲遲無法起身，讓場內氣氛瞬間凝結，球迷也紛紛發出驚呼。醫療團隊第一時間衝進場內查看傷勢，雙方球員也都相當關心他的情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過短暫治療後，卡米內羅最終自行站起，在防護員陪同下走回休息區，不過美聯明星隊仍決定將他換下，由白襪內野手巴爾加斯（Miguel Vargas）代跑。卡米內羅提前結束本季的明星賽，至於是否造成骨折或其他傷勢，目前聯盟與光芒球團尚未公布進一步檢查結果。

23歲的卡米內羅是近年大聯盟最受矚目的新生代重砲之一，今年連續第2年入選明星賽。本季前半段他持續展現驚人長打火力，94場出賽繳出2成79打擊率、28支全壘打及59分打點。

值得一提的是，卡米內羅還參加本屆全壘打大賽，以驚人的長打能力吸引不少球迷目光，如今卻在明星賽上受傷，讓外界相當擔心是否影響下半季出賽。由於明星賽只是表演性質的年度盛會，這起意外也讓不少球迷直呼「希望只是虛驚一場」，不會因此影響下半季的出賽與火燙手感。

▲卡米內羅（Junior Caminero）遭157公里火球直擊左手手腕。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡米內羅（Junior Caminero）遭157公里火球直擊左手手腕。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 明星賽卡米內羅光芒隊觸身球受傷退場

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

法國、西班牙強強對決　4強開打賭盤一面倒看好法國

法國、西班牙強強對決　4強開打賭盤一面倒看好法國

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

熱門新聞

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1姆巴佩賽後認輸！嘆法國「配不上決賽」

2姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

3奪冠熱門法國慘敗　西班牙進冠軍戰

4西班牙三殺法國　37場不敗平神紀錄

5中華隊遭日本3轟重擊

最新新聞

1挪威國家隊光榮返鄉！「這一幕」感動7.9萬人

2山本原預期村上宗隆奪全壘打大賽冠軍

3自家球迷見證明星賽先發　桑契斯直呼難以置信

4連2年明星賽未登板　山本：特別的一天

5世界盃驚現「時空旅人」？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

【多慧超誠實】粉絲說跟她同年　問「我看起來很老嗎？」她秒點頭XD

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

【恐怖對峙畫面】美籍男涉殺音樂教室老闆　警連開4槍制伏

【眼裡只有郵差叔叔】小狗見郵差超開心　超萌小跳步收信融化網友

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

【載了滿車暖意】颱風天被焦急的陌生人攔車求助　暖心男二話不說全部接上車！ #善意傳遞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366