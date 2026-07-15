明星賽驚魂！卡米內羅遭157公里火球直擊左手　痛苦倒地提前退場

Junior Caminero is hit by a Riley O'Brien 98 MPH sinker



Let's hope he's alright #rays pic.twitter.com/N0vfC1BBCm — Padres Highlights (@FriarHighlights) July 15, 2026

實習記者陳鈺唐／綜合報導

大聯盟明星賽15日（台灣時間）在費城市民銀行球場（Citizens Bank Park）登場，不過球場上卻出現驚魂一幕。光芒重砲卡米內羅（Junior Caminero）3局上遭一記時速97.6英里（約157公里）的伸卡球擊中左手腕附近，當場痛苦倒地，最終提前退場接受檢查。

意外發生在3局上，美聯明星隊握有3比0領先，卡米內羅在一、二壘有人時上場打擊，而國聯明星隊中繼投手歐布萊恩（Riley O'Brien）對卡米內羅投出一顆時速97.6英里（約157公里）的內角伸卡球，球一路往內角竄進，最終直接擊中卡米內羅左手腕。

遭球擊中的瞬間，卡米內羅立刻露出痛苦神情，隨即丟下球棒跪倒在地，之後更整個人躺在打擊區，一度遲遲無法起身，讓場內氣氛瞬間凝結，球迷也紛紛發出驚呼。醫療團隊第一時間衝進場內查看傷勢，雙方球員也都相當關心他的情況。

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經過短暫治療後，卡米內羅最終自行站起，在防護員陪同下走回休息區，不過美聯明星隊仍決定將他換下，由白襪內野手巴爾加斯（Miguel Vargas）代跑。卡米內羅提前結束本季的明星賽，至於是否造成骨折或其他傷勢，目前聯盟與光芒球團尚未公布進一步檢查結果。

23歲的卡米內羅是近年大聯盟最受矚目的新生代重砲之一，今年連續第2年入選明星賽。本季前半段他持續展現驚人長打火力，94場出賽繳出2成79打擊率、28支全壘打及59分打點。

值得一提的是，卡米內羅還參加本屆全壘打大賽，以驚人的長打能力吸引不少球迷目光，如今卻在明星賽上受傷，讓外界相當擔心是否影響下半季出賽。由於明星賽只是表演性質的年度盛會，這起意外也讓不少球迷直呼「希望只是虛驚一場」，不會因此影響下半季的出賽與火燙手感。

▲卡米內羅（Junior Caminero）遭157公里火球直擊左手手腕。（圖／達志影像／美聯社）