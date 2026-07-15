大谷新人卡1.08億成交　刷新個人史上最高、次數追平唐西奇

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平一張2018年新人卡，以336萬5000美元（約新台幣1.08億元）成交，刷新他個人球員卡公開拍賣最高成交紀錄。美媒《The Athletic》指出，這也是大谷球員卡第5度突破100萬美元成交，與NBA球星唐西奇（Luka Doncic）並列史上第8多。

這次成交的是2018年發行的Bowman Chrome Superfractor打者版新人卡，屬於全球僅有1張的「1 of 1」珍藏卡，並獲球員卡鑑定公司Beckett評定為9.5分，代表近乎全新、接近完美的保存狀態。

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負責交易的Fanatics Collect表示，這是大谷球員卡公開交易史上最高成交價，先前最高紀錄為2025年12月，一張2025 Topps Chrome簽名版MLB Logo Patch球員卡以300萬美元成交，本次成交價高出約36萬5000美元。

根據球員卡價格資料庫《Card Ladder》統計，大谷生涯已有5張球員卡成交價突破100萬美元，與唐西奇並列史上第8名。排行榜前幾名分別為詹姆斯（LeBron James）28次、曼托（Mickey Mantle）22次、布雷迪（Tom Brady）22次及華格納（Honus Wagner）17次。

不過，大谷目前仍未改寫體育球員卡史上最高成交紀錄，今年3月，洋基球星賈吉（Aaron Judge）一張2013年Bowman Chrome Superfractor親筆簽名新人卡，以520萬美元成交，仍是目前最高紀錄。