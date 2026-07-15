亞馬爾成天敵！姆巴佩淘汰賽遭六連殺　世足四強持續進球荒





▲法國姆巴佩（Kylian Mbappé）與西班牙亞馬爾（Lamine Yamal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界盃四強賽，法國隊以0比2不敵西班牙，無緣連續3屆闖入決賽。這場比賽除了勝負結果，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）與西班牙超新星亞馬爾（Lamine Yamal）的對決備受矚目，然而這次對決，讓亞馬爾再度佔上風，所屬球隊已經送給姆巴佩6連敗，儼然成為這位法國巨星難以逾越的「天敵」。

本場賽事中，姆巴佩面對西班牙嚴密的防守體系顯得束手無策。數據顯示，法國在比賽前80分鐘未有射正紀錄，姆巴佩直到下半場第66分鐘才完成個人本場首次射門，全場僅有2次射門機會。

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面對西班牙防線的嚴密包夾，姆巴佩難以組織有效進攻，比賽尾聲更因心態失衡，在爭搶球權時對門將西蒙（Unai Simón）犯規領到黃牌，最終只能目送球隊出局。

包含今天的四強賽，姆巴佩與亞馬爾職業生涯在各項賽事中累計交手11次，姆巴佩僅取得2勝9敗。殘酷的是，若單看「單場淘汰賽」的對陣紀錄，姆巴佩面對亞馬爾所屬的隊伍苦吞6連敗，勝率為0。

從2024年歐國盃四強、2025年歐洲國家聯賽四強，到本次世界盃四強賽，西班牙在重要大賽中多次阻斷法國的爭冠之路，這項紀錄對姆巴佩而言已形成心理與戰術的嚴峻考驗。

▲法國姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

除了對戰亞馬爾的連敗紀錄，姆巴佩在世界盃四強的「進球荒」也持續延續。自2018年參賽以來，他在2018年、2022年及本屆（2026年）的三屆賽事四強中，皆未能踢進任何球，儘管他曾於決賽上演帽子戲法並榮膺金靴獎，但四強舞台似乎成他最難以突破的關卡。

法國落敗後，將於19日轉戰季軍賽，爭取最後的榮譽。西班牙則取得決賽門票，將力拼自2010年後的第2座世界盃冠軍。只是對於姆巴佩而言，本屆賽事個人數據雖維持高水準，但球隊在爭冠道路上再度受挫於西班牙與亞馬爾，恐怕將為他這次的世界盃之旅留下遺憾。