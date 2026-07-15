姆巴佩最狂天敵是他！　19歲新星亞馬爾淘汰賽對戰「6勝0敗」太狂

▲亞馬爾在國際級別淘汰賽面對姆巴佩，寫下完美「6勝0敗」表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽最終4強開踢，首戰上演傳統強權對決，「無敵艦隊」西班牙最終以2比0完封「高盧雄雞」法國，強勢挺進最終冠軍賽。但此戰除了賽果外，全世界球迷的焦點全落在兩代天才球星亞馬爾（Lamine Yamal）與姆巴佩（Kylian Mbappé）的正面交鋒。根據數據統計，亞馬爾簡直成了姆巴佩職業生涯的「最強剋星」，兩人在各項賽事淘汰賽對壘，亞馬爾竟然寫下完美的6勝0敗神級紀錄。

西班牙今日在4強戰展現強大宰制力，讓法國隊巨星姆巴佩無功而返。根據《ESPN》報導指出，亞馬爾與姆巴佩生涯至今共交手11次，亞馬爾所屬的球隊豪取9勝2敗，且雙方對戰從未出現過平局，對戰勝率高達81.8%。

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更驚人的是，只要進入「一戰定生死」的淘汰賽階段，亞馬爾對上姆巴佩領軍的球隊，目前仍維持「6戰全勝」的不敗神話。

回顧兩人的交手史，首度對決是在2023-24賽季的歐冠8強賽，當時亞馬爾效力的巴塞隆納在首回合客場以3比2擊敗巴黎聖日耳曼；雖然次回合遭姆巴佩領軍逆轉，亞馬爾吞下交手首敗，但這僅是姆巴佩少數能贏球的時刻。另一場敗仗則是發生在2025-26球季，當時姆巴佩已轉戰銀河艦隊皇家馬德里，皇馬以2比1險勝巴薩。

然而，一旦戰場轉移到國家隊，亞馬爾對上姆巴佩更是展現出絕對的「血脈壓制」。兩人曾在2024年歐國盃、2025年歐國聯、以及2026年世界盃的3場4強關鍵戰正面交鋒，結果全數由西班牙勝出。

這也意味著，亞馬爾在國家隊層級對戰姆巴佩的勝率是完美的100%。這位年僅19歲的天才少年，無疑已成為當今足壇第一人姆巴佩在爭冠路上最難以跨越的「夢魘」。

▲姆巴佩與法國在本屆世界盃黯然於4強止步。（圖／達志影像／美聯社）