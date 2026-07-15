運動雲

>

21球梅西太恐怖！英格蘭祭「復古人盯人」　圖赫爾：他有超能力

▲英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭主帥圖赫爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強戰，將於明（16）日迎來萬眾矚目的「英阿大戰」，英格蘭將交手由梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍阿根廷。面對本屆已狂轟8球的梅西，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）坦言，正考慮祭出「人盯人」戰術來限制這位當代球王，全力爭奪週日對決西班牙的決賽門票。

擋不住的天眼！圖赫爾擬祭「老派人盯人」

[廣告]請繼續往下閱讀...

梅西在本屆賽事狀態火熱，已繳出8進球、2助攻的恐怖數據，生涯在世界盃累積21個進球，高居歷史進球王。對於這般神級表現，根據《ESPN》報導，圖赫爾透露他確實動過「人盯人」的念頭。「每個人都知道他喜歡在哪裡接球，他看比賽的視野就是比場上任何人都要快。就算我們封鎖了某些進攻路線，他依然能找出新破口，這就是他的超能力。」面對這場硬仗，目前英格蘭陣容除了因手骨折缺陣的韓德森（Jordan Henderson）與遭禁賽的寬薩（Jarell Quansah）外，其餘主力皆可出戰。

▲阿根廷梅西登基助攻王 。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷與梅西要挑戰世界盃連霸 。（圖／達志影像／美聯社）

拒絕歷史仇恨加溫　專注當下賽事張力

英格蘭與阿根廷在體育與歷史上積怨已久，社會大眾與媒體早已將這場比賽炒得沸沸揚揚。然而，圖赫爾選擇替這場大戰的場外話題降溫，強調球隊不會把歷史情仇當成動力。「我們不會沉浸在歷史事件中，這就是一場盛大的足球賽。能對決衛冕軍和梅西是非常獨特的經歷，我們充滿渴望，準備好迎接挑戰。」

洗三溫暖的晉級之路　主帥靠吃冰淇淋紓壓

回顧英格蘭殺入4強的歷程，球迷宛如搭雲霄飛車，從驚險逆轉剛果民主共和國，到在阿茲特克體育場以3比2擊退墨西哥，再到邁阿密酷暑中加班熬戰擊敗挪威。圖赫爾笑稱這段充滿紅牌、VAR判決與延長賽的旅程相當折磨人，但他仍樂在其中。「這讓我感到充滿活力！至於怎麼放鬆？我只需要一個大停車場，手裡拿著冰淇淋騎著腳踏車15分鐘，感覺就像回到了15歲。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

法國夢碎最大罪人！迪涅「迴旋踢」送12碼　法媒怒轟：敗戰象徵

法國夢碎最大罪人！迪涅「迴旋踢」送12碼　法媒怒轟：敗戰象徵

太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩4強熄火淘汰！進球停在8顆　梅西有望金靴、金球雙喜臨門

姆巴佩4強熄火淘汰！進球停在8顆　梅西有望金靴、金球雙喜臨門

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

法媒痛批：法國遭西班牙「徹底輾壓」！　姆巴佩領軍仍難逃淘汰

法媒痛批：法國遭西班牙「徹底輾壓」！　姆巴佩領軍仍難逃淘汰

川普一句話改判世界盃？FIFA主席遭檢舉　紅牌取消風暴全面延燒

川普一句話改判世界盃？FIFA主席遭檢舉　紅牌取消風暴全面延燒

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

【命中註定遇見你】颱風前騎腳踏車遇無助小貓 「一袋50」的暖緣就此展開

熱門新聞

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1姆巴佩賽後認輸！嘆法國「配不上決賽」

2姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

3奪冠熱門法國慘敗　西班牙進冠軍戰

4西班牙三殺法國　37場不敗平神紀錄

5中華隊遭日本3轟重擊

最新新聞

1挪威國家隊光榮返鄉！「這一幕」感動7.9萬人

2山本原預期村上宗隆奪全壘打大賽冠軍

3自家球迷見證明星賽先發　桑契斯直呼難以置信

4連2年明星賽未登板　山本：特別的一天

5世界盃驚現「時空旅人」？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

【多慧超誠實】粉絲說跟她同年　問「我看起來很老嗎？」她秒點頭XD

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

【恐怖對峙畫面】美籍男涉殺音樂教室老闆　警連開4槍制伏

【眼裡只有郵差叔叔】小狗見郵差超開心　超萌小跳步收信融化網友

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

【載了滿車暖意】颱風天被焦急的陌生人攔車求助　暖心男二話不說全部接上車！ #善意傳遞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366