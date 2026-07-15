21球梅西太恐怖！英格蘭祭「復古人盯人」　圖赫爾：他有超能力

▲英格蘭主帥圖赫爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強戰，將於明（16）日迎來萬眾矚目的「英阿大戰」，英格蘭將交手由梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍阿根廷。面對本屆已狂轟8球的梅西，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）坦言，正考慮祭出「人盯人」戰術來限制這位當代球王，全力爭奪週日對決西班牙的決賽門票。

擋不住的天眼！圖赫爾擬祭「老派人盯人」

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梅西在本屆賽事狀態火熱，已繳出8進球、2助攻的恐怖數據，生涯在世界盃累積21個進球，高居歷史進球王。對於這般神級表現，根據《ESPN》報導，圖赫爾透露他確實動過「人盯人」的念頭。「每個人都知道他喜歡在哪裡接球，他看比賽的視野就是比場上任何人都要快。就算我們封鎖了某些進攻路線，他依然能找出新破口，這就是他的超能力。」面對這場硬仗，目前英格蘭陣容除了因手骨折缺陣的韓德森（Jordan Henderson）與遭禁賽的寬薩（Jarell Quansah）外，其餘主力皆可出戰。

▲阿根廷與梅西要挑戰世界盃連霸 。（圖／達志影像／美聯社）



拒絕歷史仇恨加溫 專注當下賽事張力

英格蘭與阿根廷在體育與歷史上積怨已久，社會大眾與媒體早已將這場比賽炒得沸沸揚揚。然而，圖赫爾選擇替這場大戰的場外話題降溫，強調球隊不會把歷史情仇當成動力。「我們不會沉浸在歷史事件中，這就是一場盛大的足球賽。能對決衛冕軍和梅西是非常獨特的經歷，我們充滿渴望，準備好迎接挑戰。」

洗三溫暖的晉級之路 主帥靠吃冰淇淋紓壓

回顧英格蘭殺入4強的歷程，球迷宛如搭雲霄飛車，從驚險逆轉剛果民主共和國，到在阿茲特克體育場以3比2擊退墨西哥，再到邁阿密酷暑中加班熬戰擊敗挪威。圖赫爾笑稱這段充滿紅牌、VAR判決與延長賽的旅程相當折磨人，但他仍樂在其中。「這讓我感到充滿活力！至於怎麼放鬆？我只需要一個大停車場，手裡拿著冰淇淋騎著腳踏車15分鐘，感覺就像回到了15歲。」