世界最高等級！西班牙門神鎖死法國4億三箭頭

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026美加墨世界盃4強賽，西班牙15日以2比0擊敗法國，睽違16年重返世界盃決賽。除了進攻端發揮出色，門將西蒙（Unai Simón）與西班牙整條防線展現了壓制性的統治力，不僅締造世界盃史上首見的「單屆6場零封」紀錄，而他個人世界盃也已經有8場零封，是史上第3高。

效力於畢爾包競技的西蒙，本場比賽展現卓越穩定度，面對由金靴獎熱門姆巴佩（ Kylian Mbapp）領軍的強大法國鋒線，上半場第42分鐘，他更果斷出擊，精準化解了姆巴佩（Kylian Mbappé）的單刀突破，成功替西班牙守住領先。但西蒙能有這樣的表現絕非偶然，先前他就曾幫助西班牙締造世界盃650分鐘未失球紀錄，直到日前在與比利時一役才遭到終結。

且根據統計，這場完封法國是他個人世界盃生涯第8場「零封」，讓他在世界盃史上並列第3，僅次於法國傳奇門將巴特茲（Fabien Barthez）與英格蘭門將希爾頓（Peter Shilton）的10場紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲西班牙門神西蒙（Unai Simón）。（圖／達志影像／美聯社）

更驚人的是，西蒙以0.36的場均失球率，優於上述兩位傳奇門將，也難怪先前西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）就曾將他譽為「世界最高等級」的守護神。

西班牙防線的嚴密程度也反映在數據上，法國全場預期進球值（xG）僅0.3，不僅創下法國自1966年有紀錄以來，單場世界盃最低紀錄，也是自1994年世界盃巴西對瑞典（0.1）後，32年來世界盃準決賽最嚴苛的防守數據。