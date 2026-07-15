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小熊PCA牽女友甜蜜現身明星賽　低調穿搭竟全是名牌

▲ 小熊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）出席費城舉行的大聯盟明星賽紅毯活動。（達志影像／美聯社）

▲ 小熊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）與女友一同出席大聯盟明星賽紅毯活動 。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

小熊24歲外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）15日（台灣時間）在費城出席大聯盟明星賽紅毯活動，與女友海莉（Hailey）手牽手甜蜜現身。雖然一身黑色皮衣搭配卡其褲看似低調，實際上從頭到腳皆為精品穿搭。

《Sponichi Annex》報導，阿姆斯壯受訪時透露，這次選穿的皮衣來自義大利精品品牌 Bottega Veneta，鞋子則是 Prada，眼鏡則出自克羅心（Chrome Hearts）。不過他笑說，自己平時沒有特別迷戀設計師品牌，「只是這種場合，我想說就穿Bottega吧。」

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至於臉上的眼鏡，他也幽默坦承，「只是裝飾用的，沒有度數。」逗得現場哈哈大笑。

首次入選明星賽的阿姆斯壯此役並未排進先發名單，他表示，除了期待觀賞費城人球星馬許（Brandon Marsh）等人的表現外，若獲得上場機會，自己一定會全力揮擊。

「打者最多可以揮空三次，所以我會拿出最好的揮棒。如果要揮，我一定會全力揮擊，就算最後揮空也沒關係。」他說。

關鍵字： 阿姆斯壯小熊隊明星賽紅毯穿搭精品時尚

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