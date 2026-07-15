松井秀喜讚村上、岡本適應力驚人：我沒半季20轟過

▲松井秀喜。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

擔任TBS大聯盟明星賽球評、現任洋基總經理特別顧問的松井秀喜，15日（台灣時間）在費城受訪時，談到今年旅美的白襪重砲村上宗隆與藍鳥內野手岡本和真，直言兩人的適應能力令人驚嘆，甚至透露自己整個球員生涯都未曾在明星賽前敲出20轟。

村上本季雖因右大腿後側拉傷缺陣超過一個月，但明星賽前仍累積20支全壘打；岡本則敲出22轟，兩人都已超越松井2003年大聯盟菜鳥球季的16轟紀錄。

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據《體育報知》報導，松井受訪時表示，「他們的適應能力真的很強，來到美國之後依然能繳出成績，除了原本就具備實力之外，更展現出非常出色的適應能力。」

談到兩人的表現，松井毫不掩飾欣賞之情，「這和我完全不同，大家真的都很厲害。「別說是在大聯盟第一年了，我整個職業生涯都沒有在明星賽前（上半季）敲出過20支全壘打。」

松井2003年加盟洋基後，曾連續兩年入選明星賽。他也回憶首次參加明星賽時，曾在打擊練習時與當時效力紅襪的賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）同組，「我們聊起高中時期代表日本和美國交手的往事，這件事我一直記得。」

費城市民銀行球場也勾起松井的回憶。2009年世界大賽，他曾在這座球場轟出全壘打，最終率領洋基奪冠。如今重返故地，他感慨表示，「原來已經17年了，雖然聽起來很久，但我的記憶裡好像還是最近的事。不過年紀越大，真的越覺得時間過得很快。」