法國夢碎最大罪人！迪涅「迴旋踢」送12碼　法媒怒轟：敗戰象徵

▲迪涅的低迷狀態，被法媒《隊報》砲轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強賽，法國以0比2遭西班牙完封，無緣挑戰連三屆挺進決賽！法國32歲後衛迪涅（Lucas Digne）在第20分鐘發生致命失誤，禁區內一腳「迴旋踢」踹中19歲西班牙小將亞馬爾（Lamine Yamal）奉送12碼，成為全場勝負分水嶺，賽後遭法國媒體狂轟是「敗戰象徵」。

致命「迴旋踢」送禮 老將慘遭19歲神童戲耍

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽第20分鐘，法國禁區左側迎來一次看似毫無威脅的彈跳球，迪涅試圖用頭球停球後大腳解圍。沒想到，剛滿19歲的西班牙前鋒亞馬爾從死角高速殺出，搶先一步觸球。背對來人的迪涅完全沒察覺，直接以類似「迴旋踢」的動作狠踹在亞馬爾的大腿上。裁判果斷判罰12碼，隨後由奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）操刀破網，幫助西班牙先馳得點，也徹底打亂了法國隊的陣腳。

然而，迪涅在後續的比賽還是出現防守無力，場上迷航的狀況。

I’m supporting France ???????? but this is a clear Pk, So stupid from Lucas Digne



#FRAESP pic.twitter.com/Z9RlZ5oEtf — sᴛᴇᴘʜ (@stephiscodee) July 14, 2026

法媒怒批「敗戰象徵」 迪涅苦吞全場最差

這要命的失誤讓法國權威體育報《隊報》毫不留情地開砲，報導中痛批迪涅的處理「太過粗糙」，並將他評為全場最差球員，直接冠上「敗戰象徵」的嚴厲標題。《隊報》指出，迪涅面對亞馬爾的衝擊完全應付不來，這次漫不經心的解圍失誤，恐將成為他職業生涯中難以抹滅的陰影。最終，表現低迷的迪涅也在第73分鐘黯然被替換下場。

Lucas Digne looked lost in the match against Spain pic.twitter.com/4To7nMtZVi — Football Fans Stuff (@officialffsnews) July 14, 2026

法國連三屆決賽夢碎 西班牙強勢衝擊大力神盃

迪涅在進入淘汰賽階段後，才剛從隊友赫南德茲（Theo Hernandez）手中搶回左後衛先發位置，卻在關鍵戰役鑄下大錯。這場0比2的敗仗，讓「高盧雄雞」法國隊確定無緣繼2018、2022年後，連續三屆闖入世界盃決賽，只能在台灣時間19日轉戰季軍賽。而氣勢如虹的西班牙則順利拿下決賽門票，將與英格蘭及阿根廷之間的勝方，爭奪2026年大力神盃。