山本由伸帥氣現身明星賽紅毯　球迷驚呼：手上戴一台車

▲ 山本由伸出席明星賽紅毯活動，一身黑色燕尾服亮相，左手腕佩戴的高級腕錶引發球迷熱議 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍投手山本由伸15日（台灣時間）在費城出席大聯盟明星賽前的紅毯活動，一身黑色燕尾服正式亮相，不過比起造型，更吸引外界目光的，是他左手腕上的高級腕錶。

日本媒體《THE ANSWER 》報導，山本今年佩戴的腕錶疑為勞力士（Rolex）2025年款「Daytona 40mm」，市價約2000萬日圓（約新台幣400萬元），價格相當驚人。

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事實上，山本去年首度參加明星賽紅毯時，便曾以白色西裝搭配價值超過32萬美元的理查米爾（Richard Mille）腕錶亮相。今年雖改以低調的黑色造型登場，但手上的名錶依舊成為焦點。

不少日本網友也在社群平台熱議，有人笑稱，「原本覺得像盛裝打扮的小朋友，結果發現手腕戴著能買高級車的手錶，才發現完全不是同一個等級。」也有人驚呼，「看起來超貴」、「價格太驚人了」、「真是霸氣」。

山本本季已先發17場，繳出9勝6敗、防禦率2.85的成績，連續兩年入選明星賽。不過和去年一樣，他今年確定不會在明星賽登板。

▲ 山本由伸出席明星賽紅毯活動，一身黑色燕尾服亮相，左手腕佩戴的高級腕錶引發球迷熱議 。（圖／取自道奇官方）