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太離譜！4強主審忘帶噴霧還吹烏龍判罰　「連環失誤」搶走勝利焦點

▲▼法國、西班牙4強主裁判Ivan Barton。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴頓與姆巴佩討論吹判尺度。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

西班牙在美加墨世界盃4強賽以2比0擊退法國，強勢挺進冠軍戰。然而，本場比賽焦點卻被薩爾瓦多籍的爭議主審巴頓（Iván Barton）搶走，他不僅開賽忘帶畫線噴霧，還發生「幽靈判罰」烏龍，荒腔走板的表現引爆爭議。

忘帶噴霧又吹幽靈犯規！主審荒唐行徑惹議

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根據《日本Yahoo》報導，備受矚目的法西大戰中，主審巴頓的執法水準成為最大敗筆。開賽不久西班牙獲得自由球，巴頓竟未攜帶畫線用的泡沫噴霧，直到球員抗議才由第四裁判緊急遞上。

上半場尾聲，他又對西班牙中場魯伊斯（Fabian Ruiz）吹判莫須有的犯規，隨後才尷尬地收回誤判。這些低級失誤迅速在社群網路上發酵，大眾痛批聲浪不斷：「連噴霧都能忘？」、「這場比賽的控場簡直是一場災難」，甚至有網友狂酸：「這主審印象太差，現在怎麼吹都像是誤判。」社會輿論的關注瞬間從球員競技，轉移到對裁判專業度的強烈質疑。

無視裁判亂流！西班牙穩紮穩打2比0搶決賽門票

儘管比賽過程中裁判的判決節奏混亂，西班牙男足並未受到場外紛擾與執法尺度的影響，展現出強大的心理素質與團隊默契。無敵艦隊全場掌握進攻主動權，最終以2比0的比數俐落地粉碎法國隊防線，順利收下決賽門票，距離奪下大力神盃僅剩最後一步。

▲▼法國、西班牙4強主裁判Ivan Barton。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴頓（左）忘記帶泡沫噴霧上場，趕緊由場邊裁判遞上。（圖／達志影像／美聯社）

爭議早有先例　曾「強制換襪」害日本掉球

巴頓引發眾怒已非首次，他在本屆賽會早已是爭議人物。在小組賽日本對決瑞典的賽事中，他曾以令人費解的時機，強制要求日本中場中村敬斗暫時離場更換球襪。當時日本隊因場上少打一人，間接導致被對手攻破大門扳平比數，在日本國內引發軒然大波。如今在世界盃4強如此關鍵的舞台上，巴頓再次因為自身失誤成為全球議論的焦點，也讓國際足總（FIFA）的裁判選派機制面臨嚴厲檢視。

關鍵字： 2026世足世界盃法國姆巴佩西班牙

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