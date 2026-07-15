法國進攻三箭頭都熄火！身價55億奧利塞慘成透明人挨轟

▲法國中場奧利塞（Michael Olise)。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

法國隊在2026世界盃四強，以0比2不敵西班牙，無緣連續3屆闖進決賽。此役除了姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）遭封鎖外，身價破1.5億歐元進攻核心奧利塞（Michael Olise）更是徹底熄火，全場多數據掛零，還ㄥˇ20次球權丟失，在第72分鐘被換下場。

奧利塞本屆賽事原為法國隊重要攻堅主力，然而此役面對西班牙嚴密且多層次的防守，進攻效率大幅下滑。據賽後統計，奧利塞出賽72分鐘，全場0次射門、0次過人成功、0次爭頂成功。雖然送出2次關鍵傳球，但未能有效撕裂防線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，他在第15分鐘對羅德里（Rodri）的一次鏟球動作，還差點讓他直接領到紅牌離場，最終在第72分鐘，法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）只能無奈將他換下場由切爾基（Rayan Cherki）接替。奧利塞只能坐在板凳上黯然看球隊奪冠夢碎。

奧利塞本屆世界盃雖然送出5次助攻，但7場球17次射門一球未進，表現明顯不達他1.5億歐元（約新台幣55億)身價。除了奧利塞，包含姆巴佩、登貝萊（Ousmane Dembélé）在內的攻擊箭頭，在西班牙的嚴防下難以發揮，法國隊在比賽前80分鐘甚至沒有一記射正。

賽後，法國傳奇球星維埃拉（Patrick Vieira）也痛批評，認為陣中攻擊手在關鍵時刻毫無作為，「不僅是一兩個人缺席，是所有人集體缺席。我們需要頂尖球員發揮，但他們沒做到，球隊今天真的表現得很糟糕。」