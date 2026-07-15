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川普一句話改判世界盃？FIFA主席遭檢舉　紅牌取消風暴全面延燒

▲▼FIFA主席因凡提諾（Gianni Infantino）。（圖／路透）

▲FIFA主席因凡蒂諾。（圖／路透）

記者林緯平／綜合報導

國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）因與美國總統川普關係過密，遭人權組織向國際奧委會（IOC）正式檢舉違反政治中立。導火線是美國前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）在世界盃32強吞紅牌，FIFA卻在川普施壓下史無前例取消禁賽，引發全球譁然，最終美國在16強以1比4慘遭比利時淘汰。

史無前例！紅牌禁賽竟因政治力轉彎

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根據《ESPN》報導，位於英國的人權組織「FairSquare」正式向IOC遞交訴狀，指控FIFA主席因凡提諾）在處理巴洛貢禁賽案上，嚴重違反奧林匹克憲章與政治中立原則。巴洛貢在對戰波士尼亞與赫塞哥維納的32強賽中領到紅牌，原本應禁賽一場，但FIFA紀律委員會卻突然宣布「暫緩執行」，讓巴洛根得以在16強賽披掛上陣。川普事後更公開邀功，承認自己親自致電並施壓因凡提諾。

特權反噬！巴洛貢坦言「雜音帶來沉重壓力」

這項極具爭議的特權判決，並沒有為美國隊帶來好運。面對引發巨大政治風波的美國隊，比利時球員在16強賽中展現強烈鬥志，最終以4比1痛宰地主隊。對於這場風暴，巴洛貢受訪時坦言，雖然很高興能回到球場，但他早就預料這會引發社會大眾與足壇的強烈反彈，「我能感覺到隊友們有些緊張，外界的雜音實在太多，這給我們帶來了不必要的沉重壓力。」

為川普量身打造和平獎？歐洲多國聲援徹查

這並非因凡提諾首次因川普引發爭議！早在去年底，FairSquare就曾向FIFA道德委員會檢舉，質疑因凡提諾單方面設立「FIFA和平獎」並在世界盃賽前頒發給川普，涉嫌嚴重的濫權行為。由於因凡提諾自2020年起便擔任IOC委員，IOC對其具有管轄權。目前不僅挪威足協去信要求徹查，更有50名歐洲議會議員聯名呼籲嚴肅處理此案，社會各界正高度審視體育競技是否已完全淪為政治權力的籌碼。

關鍵字： 2026世足世界盃FIFA川普

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