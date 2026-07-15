西班牙「福星」！魯伊斯49場沒輸過、本屆還有望寫超狂紀錄

▲西班牙中場核心魯伊斯（Fabián Ruiz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

西班牙隊在2026世界盃四強賽最終以2比0淘汰法國，在睽違16年後再度挺進冠軍戰。而此役能完封擁有火力強大鋒線的法國，中場核心魯伊斯（Fabián Ruiz）功不可沒，而他更是持續扮演球隊「福星」，將驚人國家隊「不敗紀錄」推進到49場。

魯伊斯在此役與羅德里（Rodri）聯手宰制中場。據賽後數據，魯伊斯全場貢獻2次關鍵傳球，防守端則有4次抄截、1次解圍及2次攔截，6次對抗中成功5次，成為西班牙防線前堅實的屏障。

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除了場上表現亮眼，魯伊斯更是西班牙隊的「福星」。根據外媒統計，他代表國家隊出賽49場，戰績為34勝15平，至今從未嚐過敗績，這項數據寫下西班牙球員的國家隊新紀錄，他也累計貢獻7進球與12助攻。

????????| ????????????????????????: Fabián Ruiz has ???????????????????? ???????????????? with Spain across all 49 of his international appearances. ????????????



34 wins and 15 draws across 49 caps, an unbeaten record for Spain. pic.twitter.com/yCk7M5BBPo — CentreGoals. (@centregoals) July 14, 2026

此外，隨著法國隊在四強賽出局，魯伊斯成為本屆賽事中，唯一有望在同年包攬「歐冠」與「世界盃」冠軍的球員。原先共有6名效力巴黎聖日耳曼（PSG）的球員有機會達成此壯舉，但包含盧卡斯（Lucas Hernández）、登貝萊（Ousmane Dembélé）等5名法國國腳皆已遭淘汰。

在世界盃歷史上，僅有11名球員能達成同一年贏得歐冠與世界盃的紀錄，上一位達成者為阿根廷射手阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez），隨著西班牙闖入決賽，魯伊斯有機會挑戰這項成就，寫下屬於自己的傳奇。