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姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

▲▼姆巴佩。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩自嘆沒達到該有的水準。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

法國今（15）日在世界盃4強賽不敵西班牙，無緣決賽。當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）賽後難掩失落，坦承球隊表現「配不上四強」，並直指戰術與技術上的重大失誤，認為法國隊完全沒有展現出晉級的本錢。

戰術全盤皆輸！姆巴佩直指防守策略致命傷

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面對球風細膩的西班牙，法國隊在防守端顯得力不從心。姆巴佩一針見血地點出戰術執行的錯誤：「從一開賽，我們就試圖用『3防2』去壓迫，我們完全搞砸了。對抗西班牙，你必須採取『人盯人』。」他認為球隊並未踢出賽前所準備的比賽內容，而對手卻完美貫徹了他們的作戰計畫。這番直白的言論，也引發外界對於教練團戰術佈置與球員臨場應變的熱烈討論，球迷與球評紛紛開始放大檢視這場四強賽的防守破綻與決策失誤。

坦言自家人技術粗糙「配不上四強水準」

除了戰術失靈，姆巴佩對整體團隊的技術表現也極度不滿。他嚴厲批評：「即使我們把球權贏了回來，我們的停球和跑動水準，根本配不上世界盃四強。」他直言不諱地指出整場比賽出現太多不應有的技術性失誤，並坦言：「在世界盃四強賽，如果不做你該做的事，你就贏不了。老實說，我們確實沒有具備前進決賽的條件。」

爭冠夢碎！法國隊需重整旗鼓面對未來

本屆世界盃法國隊一路過關斬將，原先各界看好他們能再次挑戰冠軍金盃，沒想到在四強賽踢到鐵板。「我們的夢想是打進決賽，」姆巴佩語帶遺憾地表示。這次失利不僅讓法國隊無緣再創霸業，也突顯出高盧雄雞在面對頂級傳控體系時，從戰術紀律到細節處理都還有很大的進步空間。多元角度的檢討聲浪正在發酵，這場敗仗勢必將成為法國足球界重新調整陣容與未來戰術方向的重要轉捩點。

關鍵字： 2026世足世界盃法國姆巴佩

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