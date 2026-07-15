姆巴佩4強熄火淘汰！進球停在8顆　梅西有望金靴、金球雙喜臨門

▲阿根廷球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強賽今（15）日開踢，西班牙以2比0完封法國闖進決賽。法國王牌姆巴佩（Kylian Mbappe）此役遭封鎖未進球，進球數停在8顆。隨著法國無緣爭冠，同保8球的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）不僅有機會搶下金靴獎，問鼎金球獎的呼聲也來到最高點。

西班牙2球擊墜法國 挺進決賽

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面對強敵法國，西班牙本場展現極佳的戰術執行力。上半場第22分鐘，前鋒奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）操刀12碼罰球破網，為無敵艦隊先馳得點。下半場第58分鐘，後衛波羅（Pedro Porro）再補上一腳，將比分拉開至2比0。反觀法國全場攻勢受挫，姆巴佩不僅無法有效突破防線，還在第86分鐘吞下黃牌，最終法國只能黯然吞敗，落入季軍戰。

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With Kylian Mbappe and Erling Haaland out for the final, Lionel Messi and Harry Kane now have the edge in the race for the Golden Boot. ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/7QkgpwmSVw — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 14, 2026

金靴獎洗牌 梅西與凱恩迎大好時機

根據最新的進球排行榜，本屆金靴獎版圖出現劇烈變動。姆巴佩雖累積8顆進球，但落入季軍戰也讓他爭取個人獎項的氣勢受挫。加上同樣打進7球的挪威神塔哈蘭德（Erling Haaland）早在8強賽就提前出局，這讓接下來將在4強賽碰頭的阿根廷與英格蘭，成為金靴獎的終極戰場。目前以8球並列榜首的梅西若能持續進球，極有機會包辦金靴獎與金球獎；而以6球緊追在後的英格蘭隊長凱恩（Harry Kane），同樣保有逆襲奪獎的機會。

▲英格蘭貝林漢姆近況火燙。（圖／達志影像／美聯社）

英阿大戰 牽動金球獎最終歸屬

回顧本屆賽事，世界盃頂級前鋒的競爭極度白熱化。隨著強敵相繼出局，外界焦點全落在即將登場的「英阿大戰」。這場戰役承載了極高的歷史意義，全球球迷正期盼梅西能藉由連霸世界盃，徹底鞏固其「史上最佳」的地位；而英格蘭球迷則引頸期盼凱恩能打破長年以來的「無冠魔咒」。這場大戰不僅攸關決賽門票，更將直接決定金靴獎與金球獎的最終歸屬。